Grammy Awards 2022, i 5 momenti da ricordare della cerimonia

Olivia Rodrigo, Jon Batiste e Silk Sonic sono i nuovi mattatori dei Grammy Awards. La popstar californiana, vero fenomeno del momento, è la miglior artista esordiente, mentre il compositore premio Oscar per la colonna sonora di Soul ha vinto il premio per il Best Album. La band che accompagna Bruno Mars ha invece trionfato per il miglior singolo grazie alla loro Leave the Door Open. Al di là dei principali riconoscimenti, la cerimonia per gli Oscar della musica ha però portato con sé, come da tradizione, momenti toccanti al fianco di gaffe irriverenti e imbarazzanti. La Bbc ne ha selezionate cinque, tra cui anche il tributo di Billie Eilish a Taylor Hawkins, il batterista dei Foo Fighters recentemente scomparso.

1. Il tributo di Billie Eilish a Taylor Hawkins e i Grammy dei Foo Fighters

Fra le artiste più in voga del momento, Billie Eilish non poteva mancare all’appuntamento con i Grammy Awards. Sebbene l’artista non abbia trionfato, ha comunque lasciato il segno nella cerimonia durante la sua esibizione. Assieme al fratello Finneas O’Connell, ha infatti cantato la sua Happier Than Ever indossando una maglietta con il volto di Taylor Hawkins, il batterista dei Foo Fighters tragicamente scomparso per un infarto la scorsa settimana. La rock band non era però in sala, ancora in lutto per la perdita, e non ha potuto così ritirare di persona i tre Grammy vinti quest’anno. Dave Grohl & Co. hanno infatti trionfato come Best Rock Performance per Making a Fire, Best Rock Song per Waiting a War e Best Rock Album con Medicine at Midnight, diventando la band più premiata di sempre nella rassegna.

2. Olivia Rodrigo e V dei BTS, un nuovo amore ai Grammy?

I BTS, fenomeno del K-Pop mondiale, stavolta sono rimasti a bocca asciutta, ma uno dei sette componenti potrebbe aver fatto comunque il colpo grosso. V, uno dei membri della band di Butter e Dynamite, ha infatti flirtato a lungo con una delle stelle della cerimonia, Olivia Rodrigo. La Bbc racconta che le telecamere hanno spesso catturato i due a confabulare durante la serata, con il cantante sudcoreano molto spesso vicino alle labbra della popstar. In un’occasione, V ha sussurrato qualcosa a Rodrigo prima di estrarre un biglietto da dietro il suo orecchio, lasciando la donna scioccata. A fine serata, il cantante dei BTS si è poi avvicinato a Lady Gaga, ricevendo un bacio sulla guancia.

3. Dua Lipa e Megan Thee Stallion sul palco con lo stesso vestito

Come ricorda la Bbc, è odioso presentarsi ad una festa e scoprire che un altro invitato indossa lo stesso vestito. Ancora peggio se tale cerimonia è in diretta mondiale. È quanto successo curiosamente a Megan Thee Stallion e Dua Lipa, insieme sul palco per esibirsi con il loro nuovo singolo Sweetest Pie. Le due star hanno infatti indossato lo stesso vestito firmato Donatella Versace, rendendosi protagoniste di uno dei momenti più imbarazzanti dello show. «Mi è stato detto che avrei avuto l’esclusiva», ha scherzato Dua Lipa. «Dovrà parlarne con Donatella». La stilista, presente alla cerimonia, ha subito rimediato strappando parti dell’abito di Megan per ridisegnarlo al volo.

4. I Silk Sonic e la battuta su Will Smith agli Oscar

Tutti abbiamo ancora in mente lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock durante la cerimonia degli Oscar. L’evento è tornato al centro dell’attenzione in seguito alle parole di Questlove, regista del documentario Summer of Soul premiato nella notte come miglior film musicale. «Prendo questo riconoscimento e confido che rimaniate a 500 metri da me», ha scherzato l’uomo, prima di presentare anche la categoria Best Song. Quest’ultima ha visto trionfare Leave the Door Open dei Silk Sonic assieme a Bruno Mars e al batterista Anderson.Paak.

5. Doja Cat e l’incidente con il bagno

Altra mattatrice dei Grammy Awards 2022 è stata indubbiamente Doja Cat. La popstar ha vinto infatti il premio come “Miglior performance per un duo” con SZA per la sua Kiss Me More, ma ha rischiato di non presentarsi sul palco. Poco prima dell’annuncio da parte dei presentatori infatti era dovuta correre in bagno, tornando con un vistoso imbarazzo sul volto. «Mi piace spesso minimizzare le cose», ha detto asciugandosi una lacrima. «Questo è però un grosso problema». La sua collega e compagna di vittoria SZA, che ha partecipato alla serata con le stampelle per un incidente domestico, ha stemperato la tensione mostrandosi felice per il suo ritorno in tempo.