GPT-4, ecco l’aggiornamento di Chat GPT: le principali novità dell’IA

Grandi novità per Chat GPT. OpenAI ha presentato infatti GPT-4, nuovo aggiornamento del software alle spalle del chatbot con intelligenza artificiale. Più potente e preciso del precedente, è capace di risolvere problemi più complessi e di fornire risposte ancora più dettagliate su vari argomenti. Principale novità è la multimodalità, ossia la capacità di generare un testo partendo da input di scrittura o immagini. Grazie alla gestione di circa 25 mila parole, formula testi scientifici, effettua calcoli avanzati e possiede persino l’ironia per creare barzellette e brani musicali. Per quanto affidabile, tuttavia, non è ancora esente da errori dato che l’IA non è in grado di distinguere ancora pienamente il vero dal falso. OpenAI ha annunciato accordi con numerose app che già supportano Chat GPT, tra cui Duolingo, e persino con il governo dell’Islanda. E domani 16 marzo arriverà l’annuncio per Office.

Le principali novità di GPT-4, il software IA alle spalle di Chat GPT

GPT-4 è l’evoluzione del precedente GPT-3.5, software in grado di sfruttare l’intelligenza artificiale per generare risposte su più campi di interesse. Acronimo di Generative Pretrained Transformer (letteralmente, Trasformatore generativo pre-addestrato), utilizza un vasto campionario di dati da Internet imparando dei modelli matematici e riproducendo stili differenti. Il nuovo modello gestisce circa 25 mila parole tramite cui formulare risposte in base a input di testo o immagini. Ad esempio, è possibile mostrare al chatbot una foto con alimenti e chiedere quali ricette realizzare oppure una mappa geografica per chiedere le caratteristiche di un Paese rispetto a un altro. Grazie a una maggiore potenza di calcolo, può inoltre garantire risposte più dettagliate e articolate, consentendo così conversazioni più estese e interattive con l’utente.

Announcing GPT-4, a large multimodal model, with our best-ever results on capabilities and alignment: https://t.co/TwLFssyALF pic.twitter.com/lYWwPjZbSg — OpenAI (@OpenAI) March 14, 2023

«In una conversazione casuale, la differenza di Chat GPT-4 con GPT-3.5 è molto minima», hanno dichiarato gli esperti di OpenAI. «Il miglioramento emerge con l’aumentare della soglia di complessità nella richieste». Dopo un “addestramento” di sei mesi, il nuovo software di intelligenza artificiale ha ottenuto il 90 per cento nei test di avvocatura e ha sfiorato la perfezione con il 99 per cento nelle Olimpiadi di Biologia. Per quanto strabiliante, GPT-4 non è però perfetto. Per quanto più rare, le allucinazioni – risposte inventate ma offerte con autorità pari a quelle vere – sono ancora presenti. I sistemi IA infatti, come ha precisato OpenAI, non sono ancora in grado di distinguere verità e finzione. Il nuovo chatbot ha però l’82 per cento di possibilità in meno di rispondere a contenuti non consentiti e il 40 per cento in più di produrre risposte fattuali rispetto a GPT-3.5.

Da Duolingo a Office, GPT-4 supporta app e governi nazionali

Il nuovo modello è già disponibile al pubblico tramite abbonamento Chat GPT Plus da 20 dollari al mese e alimenta il chatbot del browser Bing. Cresce però l’attesa per domani 16 marzo, quando Microsoft offrirà al pubblico il primo sguardo alla nuova suite di Office che integrerà l’intelligenza artificiale. Stando alle brevi anticipazioni, si tratterà di una vera rivoluzione del modo di lavorare grazie al pacchetto di programmi che contiene, fra gli altri, Word ed Excel. OpenAI ha però già annunciato nuove partnership fra Chat GPT e app diffuse sui principali Store. Spicca l’accordo con Duolingo, in cui GPT-4 approfondirà l’apprendimento delle lingue straniere offrendo agli utenti conversazioni più stimolanti e concrete. Il software IA aiuterà inoltre il governo dell’Islanda a preservare la lingua nazionale, sempre più soppiantata dall’inglese, traducendo per esempio i prestiti linguistici e creando 300 mila esempi in lingua locale.