Governo, tutti i possibili ministri: Tajani agli Esteri, Salvini alle infrastrutture

Dopo l’incontro tra Berlusconi e Meloni in via della Scrofa e i recenti contatti con Salvini, inizia a profilarsi quello che potrebbe essere il prossimo governo di centrodestra. Nonostante la premier in pectore debba ancora ricevere dal Quirinale il mandato esplorativo, alcuni dei 23 ministri del nuovo esecutivo sembrano essere già decisi.

I possibili ministri del nuovo governo

Ciò che pare quasi certo è che tre saranno tecnici, sei in quota Lega e cinque/sei andranno a Forza Italia. Otto saranno poi espressione di Fratelli d’Italia e uno dei centristi. Queste le ipotesi più accreditate per i singoli ministeri:

Economia : il nome in pole è quello di Giancarlo Giorgetti (Lega);

: il nome in pole è quello di (Lega); Esteri: i giochi sembrano chiusi e la Farnesina dovrebbe essere guidata da Antonio Tajani (Forza Italia), a cui spetterebbe anche il ruolo di vicepremier insieme a Salvini;

Interni : nonostante il leader della Lega si sia detto pronto a tornarci, il Viminale dovrebbe andare ad un tecnico. Matteo Piantedosi (ex capo di gabinetto di Salvini) e Giuseppe Pecoraro (ex prefetto di Roma) sono i profili più accreditati.

: nonostante il leader della Lega si sia detto pronto a tornarci, il Viminale dovrebbe andare ad un tecnico. (ex capo di gabinetto di Salvini) e (ex prefetto di Roma) sono i profili più accreditati. Difesa : il ministero dovrebbe andare ad Adolfo Urso (Fratelli d’Italia), al generale Claudio Graziano o a Luciano Portolano .

: il ministero dovrebbe andare ad (Fratelli d’Italia), al generale o a . Giustizia : il braccio di ferro sembra ancora in corso, con Forza Italia e Fratelli d’Italia che si contendono il ministero. I candidati sono rispettivamente Elisabetta Casellati , ex presidente del Senato, e Carlo Nordio , ex magistrato;

: il braccio di ferro sembra ancora in corso, con Forza Italia e Fratelli d’Italia che si contendono il ministero. I candidati sono rispettivamente , ex presidente del Senato, e , ex magistrato; Sviluppo economico : in pole c’è Guido Crosetto (Fratelli d’Italia) che dovrebbe cumulare anche la delega all’Energia;

: in pole c’è (Fratelli d’Italia) che dovrebbe cumulare anche la delega all’Energia; Infrastrutture e Trasporti: Matteo Salvini (Lega) è molto quotato ed egli stesso, nel corso di Quarta Repubblica, ha ammesso di essere pronto ad accettare la sfida;