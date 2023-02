Governo, si è dimessa la sottosegretaria Montaruli

Dopo la condanna definitiva a un anno e sei mesi per peculato in uno dei filoni della “Rimborsopoli” piemontese, la sottosegretaria al Ministero dell’università e della ricerca Augusta Montaruli si è dimessa dell’incarico. « Se ciò non avvenisse sarei come coloro che vorrebbero demolito il senso dello Stato, rendendolo debole con una ricerca costante di una giustificazione alle proprie azioni, sentendosi moralmente superiori o cercando di piegare le norme ai comportamenti, addirittura ostentando clemenza verso chi agita l’arma del ricatto e per scappare dalla legge si vorrebbe ridisegnare vittima, rimanendo nell’ombra davanti alla “protesta più forte” di chi la vita se l’è tolta davvero poco più di un anno fa. Tutto questo sì è stato decisamente imbarazzante», ha dichiarato.

«Ha finalmente fine un processo che è durato ben 11 anni»

«Concludo oggi questa vicenda ringraziando tutti i protagonisti perché nel giudizio verso una ragazza di 26 anni, entusiasta di entrare per la prima volta in un’assemblea legislativa e che riteneva di non dover dubitare delle indicazioni sulle modalità di uso dei fondi dei gruppi, non sono stati mai severi quanto il mio. In ciò hanno determinato in maniera fondamentale, nel pubblico e nel privato, la donna che sono e che continua a battersi per ciò che è giusto», spiega Montaruli, esponente di Fratelli d’Italia, in merito all’uso (improprio per la Cassazione) dei fondi dei gruppi in Consiglio regionale durante la consiliatura 2010-2014. «Ha finalmente fine un processo che è durato ben 11 anni, per fatti che risalgono a 13 anni fa, articolato in cinque gradi di giudizio, con un’assoluzione piena in primo grado ed un esito ieri contrario».

«Non ho causato alcun ammanco alle casse pubbliche»

«Ho la serenità di poter dire che non ho causato alcun ammanco alle casse pubbliche né altro danno alla pubblica amministrazione e ai cittadini. Niente peraltro è mai stato nascosto ed infatti il processo che mi ha visto parte si fonda sostanzialmente su rendicontazioni debitamente consegnate quando ancora nessuno era ancora neppure indagato», aggiunge Montaruli. E poi: «Se poi anche in punta di diritto oggi mi potessi sedere formalmente dalla parte della ragione non mi sentirei altrettanto sollevata in coscienza; non so francamente come facciano coloro che non essendo esenti dalle medesime responsabilità politiche se ne sono sottratti per tutti questi anni, nascondendosi nel silenzio o addirittura oggi parlandone a sproposito».