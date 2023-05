Nomine, non solo polizia e Guardia di finanza: il gran ballo degli altri enti

Il gran ballo delle nomine non si ferma. Incassato il via libera delle assemblee delle big five sui nomi del governo Meloni, sciolti i nodi sui vertici della polizia e della Guardia di finanza – il Consiglio dei ministri di giovedì 4 maggio ha indicato Vittorio Pisani come capo della polizia, mentre per la Gdf il comunicato stampa finale evidenzia che l’accordo politico è «raggiunto», il nome è quello di Andrea De Gennaro – e indicato Roberto Sergio come amministratore delegato della Rai, si va avanti anche sulle nomine degli enti pubblici non di prima fascia, ma che fanno gola a molti.

La meloniana Celestini Campanari all’Agenzia italiana per la gioventù

Poltrone, tante, che già nei mesi scorsi Tag43 aveva definito «la nuova mappa del potere dell’Italia targata centrodestra». Tra febbraio e aprile sono arrivate 13 nomine in diversi enti, in base a quello che emerge dall’ultimo monitoraggio del Servizio per il controllo parlamentare. L’8 marzo Federica Celestini Campanari è diventata commissaria straordinaria all’Agenzia italiana per la gioventù: molto vicina alla premier Giorgia Meloni, sarà in carica fino alla prima nomina degli organi. La nomina dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla data di approvazione dello statuto (quest’ultimo da adottare entro il 20 agosto).

Una poltrona anche per la sorella dell’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno

Mancano solo le formalità per Gabriella Alemanno (sorella dell’ex sindaco di Roma, Gianni) e Federico Cornelli a consiglieri Consob. Il parlamento ha votato parere favorevole. L’iter si perfezionerà con l’esame definitivo del Consiglio dei ministri e l’adozione del relativo decreto del presidente della Repubblica. A febbraio sono anche arrivate le nomine di Elda Turco Bulgherini e Giuseppe Basini come consiglieri dell’Agenzia spaziale italiana e di Bruno Franchi come commissario straordinario all’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.

Grande progetto Pompei, conferma per il generale Di Blasio

Come direttore generale del Grande progetto Pompei rimane il generale di brigata dei carabinieri Giovanni Di Blasio, al vertice dal luglio 2021. Fino a una paio di settimane fa, il Dpcm di nomina del 28 aprile 2023 non aveva ancora concluso il suo iter poiché era in corso il controllo di regolarità amministrativo-contabile della Corte dei conti. Le Camere, intanto, hanno dato il loro via libera. Procedura in corso anche per Giovanni Capasso, che sarà vice direttore generale vicario di progetto.

Anna Elisabetta Castelli commissaria del parco Geominerario

Arrivate anche due nomi per i parchi nazionali. Uno è l’Ente parco nazionale del Vesuvio dove sbarca Raffaele De Luca, per due mesi come commissario; l’altro è l’ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, dove Giuseppe Coccorullo sarà presidente per cinque anni. Anna Elisabetta Castelli sarà invece commissaria del parco Geominerario della Sardegna.

Beniamino Quintieri all’Istituto per il credito sportivo

Anche l’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (Indire) ha un nuovo consigliere d’amministrazione: Francesco Manfredi. Infine, due procedure in corso ma in dirittura d’arrivo. Pietro Covino sarà presidente della Cassa di previdenza delle forze armate, mentre Beniamino Quintieri dell’Istituto per il credito sportivo.