Sigarette e tabacco dal 2023 costeranno di più

Gli italiani dovranno mettere mano al portafogli o, in alternativa, smettere di fumare. Il governo Meloni ha inserito nella nuova manovra finanziaria anche un aumento non da poco delle accise sul tabacco. Si parte già dal primo di gennaio del 2023 e coinvolgerà praticamente tutti i prodotti. A veder salire il proprio prezzo di vendita saranno praticamente tutti i prodotti: sigari, sigarette e tabacco, sia riscaldato sia trinciato. Si salvano, almeno per ora, le imposte sui liquidi per le sigarette elettroniche. Il loro prezzo, secondo il testo approvato durante l’ultimo governo Conte, avrebbe dovuto aumentare progressivamente ma adesso è arrivato lo stop.

Sigarette e tabacco: l’accisa aumenta del 40 per cento

Secondo quanto previsto in manovra, l’accisa aumenterà sui prodotti del 40 per cento. In sintesi un pacchetto da venti sigarette vedrà aumentare il prezzo di 15-20 centesimi. In totale il governo punta a portare nelle casse dello Stato una cifra superiore ai 130 milioni di euro. E non è finita, perché l’imposta continuerà a salire. Se il 40 per cento equivale a 36 euro per mille sigarette e varrà per il 2023, nel 2024 si salirà a 36,5 euro e nel 2025 a 37. Tra i prodotti tassati ci sono anche, di fatto, le sigarette elettroniche a tabacco riscaldato visto che ad aumentare sarà il prezzo delle ricariche.

Accise: rischia la cannabis light

Nel mirino del governo Meloni potrebbe adesso finire anche la cannabis light. Si tratta di quei prodotti con un livello di thc inferiore allo 0,5 per cento. Attualmente la tassazione si ferma al 5, ma con le varie modifiche in programma e con una manovra che potrebbe ancora cambiare, si pensa che potrà salire fino al 15. L’unico prodotto con il prezzo stabile resta il liquido da inalazione utilizzato per le sigarette elettroniche classiche. All’interno della manovra, l’articolo 28 ferma l’aumento progressivo già previsto per legge. Si resterà con una tassa di 1,10 euro ogni 10 millilitri.