Governo Meloni, anche il Senato vota la fiducia: 115 sì e 79 no

Il Governo Meloni ha ottenuto la fiducia anche dal Senato. Sono 115 coloro che hanno approvato il nuovo governo e aspettano le prime mosse politiche. I voti contrari sono stati invece 79. Solo 5 coloro che si sono astenuti e non hanno espresso una preferenza.

Le parole di Giorgia Meloni sulla fiducia del Senato

Giorgia Meloni ha voluto ringraziare i senatori per la fiducia mostrata al suo governo. Infatti ha dichiarato: «Ringrazio tutti i senatori che sono intervenuti per un dibattito franco, rispettoso e soprattutto composto». La presidente ha poi scritto un tweet dopo che sono stati rivelati i risultati dei voti. In questo contenuto si legge: «Anche il Senato ha votato la fiducia al governo. Abbiamo presentato in campagna elettorale un programma chiaro e dettagliato. Manterremo gli impegni: il vincolo tra rappresentante e rappresentato è l’essenza della democrazia. Subito al lavoro per rispondere alle urgenze dell’Italia».

Oggi anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha parlato della fiducia del Senato e degli italiani. Infatti, su Twitter ha scritto: «Il governo ha ottenuto la fiducia del Parlamento. Vincere le elezioni è una cosa. Saper governare è un’altra. Dimostreremo di essere all’altezza del compito che gli italiani ci hanno affidato».

Un quadro sincero sulla situazione dell’Italia

Comunque, la Meloni nel suo discorso al Senato ha cercato di essere sincera e ha dichiarato che il governo deve affrontare la delicata situazione di crisi energetica con scarse risorse a disposizione.

Infatti, Giorgia Meloni ha detto: «Emerge una realtà, gli interventi ci aiutano a fare una grande operazione di verità sulle condizioni dell’Italia che ereditiamo anche da chi ci accusa». La presidente ha anche aggiunto: «Forse è un racconto più sincero di quanto è stato fatto in altri tempi in cui si sbandierava e si brindava per l’abolizione della povertà: è bene che gli italiani sappiano le condizioni che ereditiamo».