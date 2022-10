Il Governo Meloni ottiene la fiducia della Camera con 235 sì

La Camera ha dato fiducia al Governo Meloni. La mozione di fiducia al neo-governo è stata approvata e ci sono stati ben 235 voti positivi. Per quanto riguarda i voti contrari, sono 154, mentre gli astenuti sono solo 5.

I voti con il quale è stato approvato il Governo Meloni

Il Governo Meloni ha avuto la fiducia alla Camera grazie a 235 voti favorevoli. In totale, hanno votato 389 deputati su 400 e i voti contrari sono stati 154, mentre 5 sono stati coloro che si sono astenuti. Alla fine il risultato ha rispettato le aspettative anche se per la Meloni potevano esserci delle difficoltà nel raggiungere i voti necessari. La premier ha infatti detto: «Io non avrò mai timore di parole franche, dirette e delle critiche anche molto decise, sono una persona che l’ha fatto in passato, non ho mai risparmiato nessuno e mai ho mancato di rispetto nei confronti dei miei avversari e non mi aspetto che le opposizioni oggi lo facciano con me».

Meloni ha poi aggiunto: «L’unica cosa che chiedo è di essere giudicata per quello che davvero dico, penso e faccio».

La risposta dell’opposizione

I voti contrari alla fiducia per il Governo Meloni sono arrivati dall’opposizione. Alcuni non si sono nascosti e hanno espresso apertamente il loro dissenso. Enrico Letta, segretario del PD ha detto: «Sono diversi i motivi per cui lei non ci ha convinto e per questo voteremo no a fiducia». Letta ha poi continuato: «Non abbiamo capito che farete nei prossimi mesi. Non abbiamo capito cosa succederà alle bollette degli italiani, sul tema del disaccoppiamento e sul tetto del gas non abbiamo capito cosa succederà. Non abbiamo capito nulla di cosa sarà la legge di bilancio».

Nonostante ciò, il Governo Meloni ha comunque ottenuto la fiducia della Camera e dunque Giorgia Meloni diventerà la prima donna premier nella storia della politica italiana.