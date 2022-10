Governo Meloni, la visione medievale sui diritti e i timori del mondo Lgbtq+ visti dall’estero

Hai voglia con la storia dell’immagine ripulita all’estero e con l’accreditamento internazionale. Anche se Giorgia Meloni prova a mandare messaggi di discontinuità col passato nostalgico, per esempio progettando un viaggio in Israele il giorno del centenario della marcia su Roma, ci sono comunque tanti argomenti delicati sui quali viene impallinata dalla stampa straniera. Come nel caso dei diritti civili. Il Guardian, noto e autorevole quotidiano britannico, ha pubblicato un lungo articolo proprio su cosa potrebbe succedere alla comunità Lgbtq+ sotto il neo governo a trazione Fratelli d’Italia. In sostanza: tempi bui all’orizzonte, in un Paese che sui diritti per i gay è già regolarmente in fondo alle classifiche europee.

La legge sulle unioni civili è datata 2016: ora sarà in pericolo?

Non a caso, in uno degli ultimi comizi in campagna elettorale, a Cagliari, un ragazzo salì sul palco con una bandiera arcobaleno per confrontarsi con l’attuale (ma all’epoca ancora no) premier, che gli rispose in pratica di non farsi troppe illusioni: «Vuoi sposarti col tuo ragazzo e mettere su famiglia? Tu vuoi tante cose… tutti vogliono cose; hai già le unioni civili». Di certo non ci sarà nessuna ulteriore concessione: del resto il primo passo del nuovo esecutivo, nota il Guardian, è stato eleggere a capo delle due Camere Ignazio La Russa, che colleziona cimeli fascisti, e Lorenzo Fontana, leghista con opinioni anti-aborto e anti-omosessuali. L’Italia ha promulgato una legge sulle unioni civili nel 2016, quando il Paese era governato anche dal Partito democratico, ma poi il disegno di legge si è fermato prima di arrivare alla legalizzazione del matrimonio gay, mentre la norma che avrebbe consentito a una persona di adottare il figlio del proprio partner dello stesso sesso è stata demolita dopo le pressioni dei partiti di destra e della chiesa cattolica.

No a fecondazione assistita, nemmeno all’estero…

Meloni non ha mai lasciato grandi spiragli in questo senso, anzi: una caratteristica ricorrenti dei suoi discorsi provocatori e urlati durante i comizi è quella di auto-definirsi «madre cristiana» che crede solo nei valori tradizionali della famiglia (anche se predicano bene e razzolano male) e nella convinzione che un bambino dovrebbe crescere solo con una mamma e un papà. Il Guardian ricorda come la fecondazione assistita per le coppie omosessuali sia vietata in Italia, tanto che le persone sono costrette a viaggiare all’estero per diventare genitori. La maternità surrogata non è permessa e la Meloni ha proposto di estendere il divieto per criminalizzare anche le coppie gay che cercano “uteri in affitto” all’estero.

Doppio cognome per i figli? Non in tutti i Comuni

Alcune città e Comuni in Italia hanno abbracciato la genitorialità gay, per esempio consentendo ai figli di coppie dello stesso sesso di essere legalmente registrati con i cognomi di entrambi i genitori. Ma le autorità in altre zone sono state molto meno accoglienti, come a Catania, dove il municipio è stato portato in tribunale da Monica Savoca e dalla moglie spagnola Maria Carreras dopo aver rifiutato la procedura di registrazione per i loro figli, Pau, di 12 anni, e Mia, 11. Se dovessero perdere la causa, e dato l’attuale clima politico, sarebbero pronte a lasciare l’Italia e tornare a vivere in Spagna, dove si sono sposate ed entrambi i bambini sono nati tramite fecondazione in vitro, uno per madre.

Le minacce della neo ministra Eugenia Roccella

Temono soprattutto la nomina a ministro della Famiglia, della natalità e delle pari opportunità di Eugenia Roccella, deputata di Fratelli d’Italia che nel 2017 ha dichiarato di voler abolire o modificare in modo significativo il disegno di legge sulle unioni civili. La Roccella ora ha detto che quella norma ha danneggiato la famiglia tradizionale e ha anche votato contro il ddl Zan, la legge che avrebbe criminalizzato l’omofobia, sostenendo che avrebbe compromesso la libertà di parola.

Zan: «Temiamo la demonizzazione delle famiglie gay»

Il Guardian ricorda che la Meloni ha ripetutamente ribadito di non essere omofoba e di voler modificare le unioni civili. Tuttavia, il quotidiano britannico ritiene che la sua leadership possa innescare un aumento degli attacchi contro i gay, vista anche la brutta fine fatta dal già citato disegno di legge a prima firma Alessandro Zan, politico gay del Pd: «Quando la legge era in discussione c’è stato un aumento degli incidenti omotransfobici», ha detto Zan. «Questo perché le persone si sono sentite autorizzate a farlo. Sarà lo stesso con la demonizzazione delle famiglie gay. Per questo motivo, dobbiamo essere davvero duri nell’opposizione poiché non possiamo accettare che i partiti sfruttino i diritti umani per ottenere consenso».