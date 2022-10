Governo Meloni, Cingolani collaborerà con Palazzo Chigi

L’ex ministro alla transizione ecologica Roberto Cingolani lavorerà a Palazzo Chigi come consigliere. Il ruolo è stato «concordato con Draghi e Meloni». Lo ha confermato stesso Cingolani a Adnkronos. «C’è da finire tutto il lavoro sul tetto al prezzo del gas, che è stato sì approvato, ma ora bisogna lavorare su termini e condizioni. Ora lavorerò con il mio successore», ha detto, facendo riferimento a Gilberto Pichetto Fratin.

L’incarico avrebbe come scadenza la fine di marzo 2023

«Sarò advisor per l’energia per Palazzo Chigi, al lavoro per superare l’inverno vista l’emergenza che ci troviamo a fronteggiare». L’incarico, ha precisato Cingolani, «non è retribuito» ed è stato accettato «con spirito costruttivo», con la mission di «superare l’inverno vista l’emergenza che ci troviamo a fronteggiare». L’invito di Giorgia Meloni a Cingolani affinché rimanesse ministro anche nel suo esecutivo era stato declinato, tuttavia visto il buon rapporto tra i due, alla fine è stato raggiunto una sorta di compromesso. L’incarico è stato fissato fino a fine marzo, quindi per la gestione dell’inverno più complicato per quanto riguarda le forniture di gas e per il negoziato in corso a Bruxelles.

Governo Meloni, martedì il voto di fiducia in Parlamento

Oggi, dopo la cerimonia della campanella, attorno alle 12:45 si è svolto il primo Consiglio dei ministri presieduto da Giorgia Meloni, durato circa mezz’ora. Durante la riunione dell’esecutivo si è proceduto alle nomine di Antonio Tajani e Matteo Salvini a vicepremier e di Alfredo Mantovano a sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Via libera anche agli incarichi per i nove ministri senza portafoglio. «Dobbiamo essere uniti, ci sono emergenze da affrontare per il Paese. Dobbiamo lavorare insieme», ha detto la premier Meloni, richiamando a «lealtà e responsabilità». Martedì è in programma in Parlamento il voto di fiducia al governo Meloni.