Governo, incontro tra Meloni e Salvini: «Grande collaborazione e unità di intenti»

Oggi a Montecitorio Meloni e Salvini si sono incontrati per discutere del nuovo Governo. La leader di Fratelli d’Italia e il massimo rappresentante della Lega hanno avuto un colloquio durato circa un’ora e alla fine hanno dichiarato di avere voglia di «una grande collaborazione e unità di intenti»

La nota sull’incontro tra Meloni e Salvini

In seguito all’incontro odierno tra Meloni e Salvini, è stata diffusa una nota ufficiale che ha descritto l’incontro. Quest’ultima recita: «Entrambi i leader hanno espresso soddisfazione per la fiducia data dagli italiani alla coalizione e hanno ribadito il grande senso di responsabilità che questo risultato comporta. Meloni e Salvini hanno fatto il punto della situazione e delle priorità e urgenze all’ordine del giorno del governo e del Parlamento, anche alla luce della complessa situazione che l’Italia sta vivendo».

Alcune fonti di Fratelli d’Italia hanno sottolineato: «Non si è parlato né oggi e né in questi giorni di nomi, incarichi, attribuzioni di deleghe né separazioni di ministeri e sono prive di fondamento retroscena di stampa su presunti veti, così come le notizie già smentite da P.Chigi su un ‘patto’ Meloni-Draghi».

I probabili nomi per il nuovo governo

Anche se Meloni e Salvini sembra che non abbiano parlato di nomi per il prossimo governo, impazzano le previsioni degli esperti che hanno indicato alcune personalità che potrebbero presto ottenere un ruolo di rilievo nell’Esecutivo.

Ad esempio, si parla del braccio destro di Silvio Berlusconi Licia Ronzelli come ministro dell’Istruzione, Giulia Bongiorno come ministro della Giustizia mentre Antonio Tajani alla Farnesina oppure alla Difesa. Per quanto riguarda il ministro della Salute si parla di Letizia Moratti oppure del forzista Mandelli che è rimasto fuori dal Parlamento. Tuttavia, queste sono solo indiscrezioni e bisognerà attendere ancora un po’ prima di scoprire chi ricoprirà i ruoli più ambiti in questo nuovo Governo.