Governo, Conte a Draghi: «Urgenze sono oggi. Ci siamo se la risposta è sì»

Il botta e risposta tra il governo e il Movimento 5 Stelle è tutt’altro che spento. Dopo il primo rinvio dell’incontro chiarificatore tra Draghi e Conte, poi arrivato due giorni fa, adesso il leader pentastellato torna a parlare della permanenza nell’esecutivo. Intervenuto al Digithon 2022, infatti, l’ex premier ha parlato delle urgenze da affrontare «oggi», sottolineando che «quando dico che il premier Draghi di fronte a un documento così serio deve poter dare delle risposte concrete, è ovvio che deve fare delle verifiche ma non possiamo aspettare né mesi né settimane».

Conte, il documento M5S e le «urgenze del Paese»

Giuseppe Conte lancia un messaggio a distanza a Mario Draghi. Ciò che chiede il leader del Movimento 5 Stelle al premier attuale è se ci sia «la concreta determinazione ad affrontarle adesso», riferendosi alle «priorità», cioè ciò che più volte definisce «urgenze». Proprio rispetto a questo aspetto, Conte si riferisce al documento consegnato a Draghi durante il confronto di due giorni fa. «Noi ci siamo se la risposta è sì, altrimenti se la risposta dovesse essere no, noi non ci siamo ma per responsabilità», ha dichiarato, sottolineando che all’interno del documento del M5S «non troverete bandierine né un libro dei sogni, ma le urgenze del Paese. E se a queste urgenze, in una situazione serissima, drammatica, non diamo una risposta, capite che non ci sono le condizioni per continuare a condividere una responsabilità rispetto a processi decisionali in cui noi siamo stati marginali».

Il messaggio al Pd

Conte poi prosegue. «Sul documento ci aspettiamo una valutazione anche da altre forze politiche, anche dal Pd. È su questo che si può ragionare di alleanze», dice lanciando un messaggio al Partito Democratico. Poi torna sul governo: «Sono molto sereno, io non sto dicendo che cadrà il governo se non verrà realizzato il Ponte sullo stretto di Messina e nemmeno se il governo assumerà per il Pnrr 300 esperti e adesso sono 1500. Qui c’è una questione seria, riguarda la responsabilità nei confronti del Paese. Chi conosce come funziona l’attività parlamentare, lo sa».

Conte: «Noi qui per una missione, migliorare la qualità della vita»

«C’è una responsabilità da parte del M5s, che si è assunta da quando è partito questo governo», conclude poi Conte. «Abbiamo sempre svolto il nostro lavoro con responsabilità con correttezza per dare un contributo quotidiano nelle Aule e nelle commissioni. Noi siamo qui per una missione: migliorare la qualità di vita dei cittadini e diminuire il divario tra il privilegio e i non garantiti, tra chi in questa situazione può arricchirsi ancor di più e chi sarà costretto ad abbassare le saracinesche».