Governo, via libera al decreto sostegni e bollette: ecco cosa prevede

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto legge per i nuovi sostegni alle attività in crisi per il Covid e per una serie di norme destinate ad alleggerire le difficoltà degli italiani, in particolare di fronte all’aumento delle bollette. Le misure riguarderanno in particolare turismo, cultura, sport, tessile e moda, catering, eventi e wedding. Sarà di circa 1,6 miliardi la somma a beneficio di queste attività. 400 i milioni per le spese Covid delle Regioni, per far fronte alla quarta ondata di pandemia e per la campagna di vaccinazione.

Governo, le misure per le attività in crisi a causa del Covid

Le attività vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022 si vedono congelare i termini dei versamenti di Iva e addizionali Irpef, anche se dovranno comunque saldare entro il 16 settembre. Ricorso poi alla cig scontato per hotel e agenzie di viaggio, ristoranti, bar, mense e catering, parchi divertimento, stabilimenti termali, discoteche, sale da ballo e sale giochi, così come per musei e radio taxi: i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività dal primo gennaio al 31 marzo 2022, ricorrendo agli ammortizzatori sociali, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale. Destinati 80,2 milioni per il 2022. «Abbiamo stanziato in totale 390 milioni di euro, aumentato a 30 milioni il fondo per discoteche e sale da ballo. Un sostegno doveroso da parte del governo», ha commentato il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti. Tra le misure compare anche la proroga fino al 31 marzo dei bonus terme non ancora utilizzati. A sostegno del settore della cultura sono in arrivo 111,5 milioni di euro. Incrementato di 100 milioni di euro il Fondo Unico Nazionale Turismo. Sempre in questo comparto ecco il bonus affitti per le attività in difficoltà, con una spesa di 128 milioni di euro per i primi tre mesi del 2022.

Governo, un fondo per i danni da vaccino anti-Covid

Una delle principali novità è poi un fondo da 150 milioni complessivi (50 nel 2022, 100 nel 2023) per indennizzi dovuti a eventuali danni legati ai vaccini anti-Covid. Un’altra misura è lo stanziamento di 45 milioni per la fornitura gratuita di mascherine Ffp2 ad alunni, insegnanti e personale scolastico in autosorveglianza: fino a fine febbraio, le istituzioni scolastiche potranno acquisire le Fpp2 necessarie nelle farmacie o presso gli altri rivenditori autorizzati che abbiano aderito al protocollo d’intesa del 4 gennaio, che prevedeva il prezzo calmierato di 75 centesimi a mascherina.

Governo, più di un miliardo per annullare gli oneri di sistema in bolletta

1,2 miliardi stanziati per annullare, nel primo trimestre dell’anno, gli oneri di sistema alle utenze con oltre 16,5 kW e per usi di illuminazione pubblica: l’intervento è stato finanziato con i proventi delle aste delle quote di emissione di CO2. Viene poi riconosciuto alle imprese energivore che hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30 per cento rispetto allo stesso periodo 2019 un credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per l’energia.

Governo, nuova stretta contro le frodi sui bonus edilizi

Un altro tema ricorrente in questo periodo di emergenza pandemica è quello delle difficoltà incontrate dal settore edilizio. Il decreto prevede una nuova stretta contro le frodi sui bonus edilizi, compreso il Superbonus: il credito di imposta sarà cedibile una sola volta.