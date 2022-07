Governo, Conte attende risposte da Draghi. Di Maio: «Dicano se sono dentro o fuori»

Draghi, Conte e Di Maio. I botta e risposta a distanza tra il premier, il leader del Movimento 5 Stelle e il ministro degli Esteri, ora a capo del nuovo partito Insieme per il Futuro, proseguono. La tensione per l’eventuale uscita dei pentastellati dalla coalizione di governo si fa sempre più alta ed è l’ex premier Conte a chiedere a Draghi «risposte il prima possibile». E dall’altra parte è Di Maio a chiedere, invece, al suo vecchio partito dei chiarimenti: «Dicano se sono fuori o dentro». Sullo sfondo, il mancato voto alla Camera da parte dei deputati del Movimento 5 Stelle al dl Aiuti, che giovedì sarà in esame al Senato ed entro sabato dovrebbe essere convertito in legge.

Conte chiede a Draghi «risposte il prima possibile»

Il leader del Movimento 5 Stelle è stato intercettato da Fanpage.it e ha ribadito che il suo partito è ancora in attesa. «Contiamo come Movimento 5 Stelle di ricevere delle pronte risposte, quindi adesso ci aggiorneremo prima possibile», ha dichiarato Giuseppe Conte. Il riferimento è al documento con i 9 punti relativi alle urgenze del Paese, consegnato a Draghi la settimana scorsa dall’ex premier. Nessuna risposta, però, sulla fiducia al governo sul dl Aiuti. Si profila un altro scontro per giovedì prossimo?

Di Maio: «Crisi di governo ora bloccherebbe il Paese»

Sullo scontro tra Draghi e Conte è intervenuto anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. A poche settimane dal suo addio al Movimento 5 Stelle, l’ex pupillo di Beppe Grillo ha dichiarato di essere «contento che all’interno del M5S ci siano tanti parlamentari che non condividono la linea di far cadere il governo mandando il Paese all’esercizio provvisorio». Poi ha proseguito: «Non si può assolutamente agire da irresponsabili in un momento storico come questo. Noi, come governo, siamo impegnati al massimo su tre fronti che sono i salari, la precarietà e il cuneo fiscale». Per Di Maio scatterebbe una crisi di governo tale da «bloccare il Paese, perdere i soldi del Pnrr e impedirci di fare quei decreti legge che servono per quei provvedimenti che devono aiutare famiglie e imprese».