Governo, Conte a El Pais: «Sono responsabile della caduta di Draghi»

Giuseppe Conte a El Pais: «Sono responsabile della caduta del governo»

In un’intervista al quotidiano spagnolo El Pais, Giuseppe Conte ha ammesso di essere responsabile della caduta del Governo Draghi. La confessione è arrivata in modo inaspettato, perché alla stampa italiana il leader M5S aveva sempre dato versioni diverse.

La più accreditata ufficialmente era che Draghi, con la connivenza del Pd, si era ostinato a inserire nel decreto Aiuti anche il termovalorizzatore di Roma. Grillo, Lombardi e Conte si erano indignati per quella che era apparsa ai loro occhi una provocazione inaccettabile. Al posto del termovalorizzatore, loro proponevano l’ossicombustione, la combustione senza fiamma. C’erano però anche altre motivazioni. Come il rischio che venisse toccato il reddito di cittadinanza, il salario minimo, il superbonus, così come il cashback fiscale e l’invio delle armi all’Ucraina.

L’ammissione del leader 5 Stelle

Da allora i 5 Stelle si sono sempre tenuti lontani dall’ammettere qualsivoglia responsabilità sulla caduta del Governo. «Draghi ne ha tratto le conseguenze che ha ritenuto: confidavamo potesse optare per un percorso diverso rispetto alla scelta di dimettersi», diceva la capogruppo al Senato Maria Domenica Castellone al Tg1. E mentre ancora non si era arrivati alle battute finali, Conte cercava di rassicurare sulla tenuta della maggioranza. «Il M5S non pensa assolutamente a una crisi di governo, lo dico chiaramente nonostante quello che scrivono i giornali».

E ancora: «Il M5S ha posto un problema e quando il M5S pone un problema vuol dire che vuole la crisi di governo: questo è l’angolo nel quale vogliono schiacciarci». «Non vogliamo affatto una crisi di governo. Queste posizioni qualcuno le legge in modo malizioso, quasi che ci si diverta a creare problemi al governo, ma assolutamente no. Sono il leader che sta lavorando per rafforzare ancora di più il primo ministro Draghi».

Mesi più tardi, però, arriva la conferma a El Pais, che chiede direttamente se ci sia stata una responsabilità del Movimento nella caduta del Governo. Alla fine, Conte ammette: «Sì, fui responsable de esa caída».