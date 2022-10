Gorica Dilic investita e uccisa in bici: al killer solo 2 anni di carcere

Il killer di Gorica Dilic, la donna investita e uccisa in bici, ha ottenuto una pena di soli 2 anni di carcere. Questa è la sentenza del tribunale nonostante l’uomo ha colpito la donna ed è fuggito via senza soccorrerla.

La condanna al pirata della strada che ha ucciso Gorica Dilic

Il pirata della strada 34enne accusato e condannato per aver travolto e ucciso con la sua auto Gorica Dilic ha patteggiato la pena di due anni. La donna cuoca di 52 anni, residente a Modena, mentre tornava a casa in bicicletta dal lavoro il 14 novembre 2021 è stata investita dall’auto del pirata della strada. L’uomo dopo l’urto si era dato alla fuga ed era stato trovato il giorno dopo dalle forze dell’ordine. La Procura inizialmente aveva richiesto il rinvio a giudizio per omicidio stradale, con le aggravanti della fuga e dell’omissione di soccorso, inoltre al 34enne è stata contestata l’esclusiva responsabilità del sinistro, ma si sono concesse tutte le attenuanti e l’avvenuto risarcimento dei familiari della vittima.

I due figli e l’anziana mamma della signora Gorica, sono già stati risarciti completamente dall’assicurazione della vettura e per questa operazione di risarcimento non hanno potuto costituirsi parte civile al processo né minare sul patteggiamento concordato con il Pubblico Ministero attraverso il loro penalista, Dario Eugeni, per aggravare la proposta.

Il commento del figlio della donna

Il killer ha patteggiato la pena di due anni, appena entro il limite per beneficiare della sospensione condizionale.

Il figlio di Gorica Dilic, Milos, ha commentato con amarezza e delusione la sentenza per la morte della madre. Infatti, le sue parole al riguardo sono state: «Non mi aspettavo molto di più, purtroppo la legge italiana è questa. Certo è che due anni per aver commesso un atto così grave sono proprio pochi. Ci resta almeno la consolazione che un po’ di giustizia mia mamma l’ha ricevuta».