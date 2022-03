Covid, lo chef Gordon Ramsay: «La pandemia ha eliminato i ristoranti di merda»

Non ha usato giri di parole il celebre chef Gordon Ramsay per commentare la crisi della ristorazione dovuta alla pandemia: «È un periodo difficile, ma almeno il virus è servito a spazzare via la merda dai locali». Il commento lapidario è arrivato durante un’intervista rilasciata a Radio Times, in cui ha aggiunto: «Ci sono state conseguenze devastanti, ma almeno le cazzate sono finite». Durante la chiacchierata Ramsay ha promosso il suo nuovo programma Future Food Stars, in onda su Bbc One, in cui dodici imprenditori del settore alimentare entreranno in affari con lui: «La pandemia ha insegnato a tutti che bisognasse alzare il tiro».

Nel Regno Unito diverse catene di ristoranti hanno chiuso durante la pandemia

Non è un caso, sentendolo, che siano state chiuse molte attività indipendenti, ma anche diverse filiali di note catene di Fast Food, tra cui Carluccio’s, Byron Burger, Ask, Zizzi, Bella Italia, Café Rouge, Frankie & Benny’s, Chiquitos, Gourmet Burger Kitchen e Pizza Express. Incalzato se si riferisse a catene particolari Ramsay ha spiegato sibillino: «Parlo di chi agisce da una posizione privilegiata e quindi se ne approfitta. Ora però i loro nomi sono prossimi alla cancellazione dal panorama della ristorazione. Il che è positivo». Merito anche dei clienti: «Sono diventati più intelligenti negli ultimi due anni. Sanno molto di più di cibo rispetto a quanto accadesse prima. Hanno contribuito a spazzare via l’arroganza del settore».

La crisi occupazionale nel settore della ristorazione dovuta all’emergenza Covid

Uno scenario che però si è trascinato dietro conseguenze gravi sul piano dell’occupazione. L’associazione di categoria Uk Hospitality ha affermato che all’apice il covid ha provocato la perdita di circa 700.000 posti di lavoro. Nella cifra sono inclusi coloro l’hanno perso, ma anche gli stagionali che non hanno trovato impiego a causa delle chiusure.