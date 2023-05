Gordon Lightfoot morto a 84 anni: addio al cantautore amico di Bob Dylan

Gordon Lightfoot è morto all’età di 84 anni. Autore di «Early Morning Ray» e «Sundown» era un artista molto apprezzato in Canada e nel resto del mondo.

All’età di 84 anni è morto il cantautore folk canadese Gordon Lightfoot. Il cantante era ricoverato a Toronto, la causa del decesso non è stata svelata. Lightfoot era una delle voci più famose del panorama folk club di Yorkville negli anni ’60 e ha inciso 20 album in studio oltre a numerose canzoni famose, tra cui Carefree Highway e Sundown. Bob Dylan lo definiva «talento raro» e sono tanti gli artisti che hanno interpretato i suoi brani, tra cui Elvis Presley, Barbra Streisand, Harry Belafonte, Johnny Cash, Anne Murray, Jane’s Addiction e Sarah McLachlan. Lightfoot ha pubblicato il suo primo album, Lightfoot!, nel 1966 dopo aver lavorato negli Stati Uniti e nel Regno Unito ed aver conquistato una reputazione come cantautore. L’album, che lo ha fatto conoscere sia in Canada che negli Stati Uniti, contiene alcune delle sue canzoni più popolari, tra cui For Lovin’ Me e Early Morning Rain. Negli anni Ottanta, dopo anni di alcol e una condanna per guida in stato di ebbrezza, Lightfoot stravolse il suo stile di vita e rilanciò la sua carriera con l’album Salute. Il suo ultimo album, il ventunesimo, è stato Beginnings, completato nel 2021.

We have lost one of our greatest singer-songwriters. Gordon Lightfoot captured our country’s spirit in his music – and in doing so, he helped shape Canada’s soundscape. May his music continue to inspire future generations, and may his legacy live on forever. To his family,…

