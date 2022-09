Funerali di Gorbaciov, centinaia di russi alla camera ardente, presente anche Orban

Oggi sabato 3 settembre Mikhail Gorbaciov sarà seppellito a Mosca. Niente funerali di Stato per l’ultimo leader sovietico, con la pesante assenza di Vladimir Putin. Con la Russia isolata a causa dell‘invasione dell’Ucraina, saranno pochi i leader stranieri che parteciperanno alla cerimonia. Uno dei pochi ospiti sarà il primo ministro ungherese Viktor Orban accompagnato da una delegazione.

Centinaia di russi in fila dalle 10 di mattina per l’ultimo omaggio a Gorbaciov

Dalle 10 del mattino di sabato, centinaia di cittadini russi hanno fatto lunghe file per rendere l’ultimo omaggio a Gorbaciov presso la camera ardente allestita nella sala delle Colonne nel centro di Mosca, spazio tradizionalmente utilizzato per i funerali di alti funzionari e capi di Stato tra cui Josef Stalin nel 1953. Secondo quanto riferito, tra i partecipanti c’erano la cantante pop Alla Pugacheva e l’ex presidente russo Dmitry Medvedev, attuale vicepresidente del Consiglio di sicurezza.

Сотни людей собираются у Дома союзов в Москве, где пройдет прощание с Горбачевым. Полицейские советуют идти мимо кафе «Страна, которой нет», чтобы добраться до места прощания, передает SOTA. Видео: SOTA pic.twitter.com/dUjVjjtEuy — Новая газета. Европа (@novayagazeta_eu) September 3, 2022

Per i funerali del padre della Perestroika non è stata dichiarata alcuna giornata nazionale di lutto. Alla cerimonia inoltre sarà presente solo una guardia d’onore, stando a quanto riferito dal Cremlino. L’ultimo funerale di Stato di un leader russo è stato quello di Boris Yeltsin nel 2007, primo presidente della Russia moderna che ha guidato il Paese attraverso anni di dolorosa transizione verso un’economia di mercato. In quel caso alla cerimonia parteciparono sua Gorbaciov sia Putin. Gorbaciov sarà sepolto lo stesso giorno nel cimitero di Novodevichy della Capitale accanto all’amata moglie Raissa, morta prematuramente di cancro nel 1999.

La controversa eredità di Gorbaciov in patria

Giovedì, poco dopo l’annuncio che Putin non avrebbe partecipato al funerale, la tv di Stato ha trasmesso immagini del presidente russo da solo mentre deponeva un mazzo di rose rosse vicino alla bara aperta di Gorbaciov nell’ospedale dove è morto. L’assenza di Putin dimostra la controversa eredità di Gorbaciov in patria, dove la reazione alla sua morte è stata ben diversa da quella occidentale. Appena diffusa la notizia, le cancellerie di mezzo mondo hanno ricordato la grandezza dell’ex presidente, Premio Nobel per la pace nel 1990, il suo impegno per il disarmo nucleare con gli Usa e la sua volontà riformatrice. In Germania sabato le bandiere saranno a mezz’asta in segno di lutto.

