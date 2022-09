Gorbaciov, tutte le canzoni dedicate al leader sovietico

Mikhail Gorbaciov, ultimo leader sovietico e nello stesso tempo icona pop, soprattutto in Occidente. Negli anni ha ispirato film, sketch, libri. Ha preso parte a spot, come quelli di Pizza Hut e di Louis Vuitton. E, in Italia, è stato persino ospite con la moglie Raissa a Sanremo 99 invitato da Fabio Fazio. Ma a Gorby sono state dedicate anche diverse canzoni come ricordato da Meduza.

1. Tovarish Gorbaciov degli italianissimi Midnight’s Moscow

La più nota è senza dubbio Tovarish Gorbaciov, degli italianissimi Midnight’s Moscow del 1987. Il testo è stato scritto da Andrea Mingardi (che in questo brano utilizza lo pseudonimo Sapo) e da Maurizio Tirelli. Il brano cita tutto ciò che l’Urss avrebbe potuto offrire al mondo: da Anna Karenina alla vodka, da Stravinsky alla balalaika.

2. Mikhail, Mikhail di Nina Hagen

Nel 1989 la cantante punk Nina Hagen, nata nel 1955 a Berlino Est, canta Mikhail, Mikhail. «Ovunque, a Est e a Ovest hai amici e nemici che ti augurano ogni sorta di guai», canta Hagen. E aggiunge il consiglio: «Rimani intelligente e astuto in modo che nessuno ti ficchi una pallottola in testa». La cantante chiede di non lasciarsi trasportare troppo dalle idee, ma di controllare piuttosto a disponibilità di burro e salsicce nei negozi.

3. Wieje Wiosna Od Wschodu (Soffia la primavera dell’Est) di Andrzej Rosiewicz

Sempre nel 1987, il cantante e comico polacco Andrzej Rosiewicz presenta Wieje Wiosna Od Wschodu (Mikhail), canzone che eseguì anche di fronte a Gorbaciov in persona (come si vede nel video sotto). «Mikhail, questa canzone è per te!», recita il testo. «In modo che tu possa portare a termine le nuove riforme. Costruirai un nuovo mondo! Non inglese, non francese, ma tu sei un eroe russo». Il comico accenna anche all’incontro con un certo Vladimir nel villaggio di Poronino, in Polonia, e della sua reazione alla figura di Gorbaciov. «Volodya, un conoscente, non mi ha detto nulla. Sospirò e sorrise un po’». Il riferimento è a Lenin e al film Lenin in Poland del 1966 diretto da Sergei Yutkevich.

4. Eva Chepregi, Clap your hands for Mikhail Gorbaciov

Con Clap your hands for Mikhail Gorbaciov (Batti le mani per Gorbaciov) la cantante pop ungherese Eva Chepregi cerca nel 1988 di entrare nel mercato europeo con un singolo in inglese. Fan di Gorbaciov, Chepregi sogna di essere la sua fidanzata leggendo tutti i discorsi su Gorbaciov «il liberatore» in chiave sentimentale: spera infatti che il leader sovietico opti per una relazione aperta e senza obblighi. Il video di Batti le mani, con adolescenti che ballano, dimostra come Gorbaciov fosse entrato nella cultura pop giovanile, al di qua e al di là della Cortina di ferro. Non a caso nello stesso anno il giovanissimo cantante inglese Sheree, pubblica il brano dance Ronnie Talk To Russia con campioni dei discorsi di Gorbaciov.

4. The Shamen, In Gorbaciov we trust

Nel 1989 il gruppo scozzese The Shamen, lo sciamano, pubblica il singolo In Gorbaciov we trust, in cui dipinge il leader sovietico come un salvatore, una sorta di nuovo Gesù Cristo con tanto di corona di spine. Gorbaciov appare come un guru spirituale. Per alcuni però la canzone in realtà è una critica alla mitizzazione del politico. Non a caso, il brano che segue è Jesus Loves Amerika, una condanna del fondamentalismo cristiano. Ciò non ha impedito a The Shamen di esibirsi a Mosca nella primavera del 1991.

6. Burt Blanca, Gorby Gorby Rock

Il rocker belga Burt Blanca nel 1988 pubblica Gorby Gorby Rock. Un modo per tornare sulla scena sfruttando l’attualità. Nella canzoncina inserisce tipiche melodie russe come Kalinka-Malinka e Katyuscia.

7. Ronald Knapp, Rock the Wall

Ronald Knapp, vincitore del concorso Usa per il sosia di Gorbaciov e autore di Memorie di un impostore, nel 1987 pubblica Rock the Wallben due anni prima della caduta del muro di Berlino. Nel video il finto Gorbaciov si rimbocca le maniche, prende una mazza e sferra un colpo al muro. Poi siede su una palla per le demolizioni – proprio come Miley Cyrus nel video Wrecking Ball – e porta a termine trionfalmente il lavoro davanti ai soldati prima di mettersi a ballare indossando una giacca dorata. Con lui anche il sosia di Papa Giovanni Paolo II. Una sorta di riedizione di Brezhnev boogie del 1984.

8. Ed Haynes, Mikhail

Nella primavera 1989, il cantante folk Usa Ed Haynes dedica a Gorbaciov il brano Mikhail. La canzone è una lettera: «Non sei spaventoso», «Sul tuo viso c’è un sorriso e una voglia», «il tuo dito non è sul grilletto». «Maledizione», continua Haynes, qualcosa non torna: «non vuoi per caso esiliare qualcuno in Siberia, invadere terre straniere? Almeno per amore dei vecchi tempi».

9. Loco Mia, Gorbaciov

Anche la band spagnola Loco Mia, nel 1989, dedica un brano a Gorbaciov. Un giuramento di fedeltà perché «è perfetto» e «sa comandare». Con lui, secondo la definizione presa a prestito da Margaret Thatcher, «si può trattare».