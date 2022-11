I Goonies, in vendita la casa di Mickey per 1,7 milioni di dollari

Buone notizie per i fan de I Goonies. È in vendita la casa di Mickey Walsh, protagonista del film con il volto di un giovanissimo Sean Astin, il Sam de Il Signore degli Anelli. Non proprio accessibile il prezzo, 1,7 milioni di dollari. Situata ad Astoria, nell’Oregon, e costruita nel 1896 vanta una vista sul fiume Columbia. Meta di pellegrinaggio da parte dei fan del cult Anni 80, ha riaperto alle visite soltanto lo scorso agosto dopo sette anni di chiusura. L’obiettivo della vendita è infatti trovare un nuovo acquirente disposto a rendere la villa più fruibile al pubblico. Nell’area è stato girato anche il film del 1990 Un poliziotto alle elementari con Arnold Schwarzenegger.

🚨🚨the hoUSE FROM THE GOONIES IS FOR SALE IN ASTORIA, OREGON fOR $1,650,000!! pic.twitter.com/MhOQJ0ZqVF — Zillow Gone Wild 🏡 (@zillowgonewild) November 18, 2022

I lunghi pellegrinaggi dei fan alla villa di Mickey nell’Oregon

Sin dall’uscita del film nell’oramai lontano 1985, i fan fanno tappa ad Astoria nell’Oregon nordoccidentale. Location principale della narrazione, la città celebra ogni 7 giugno – data di uscita della pellicola – il Goonies Day, accogliendo migliaia di persone. La vera attrazione però è la casa di Mickey Walsh, protagonista del film. La vecchia proprietaria dell’abitazione, Sandi Preston, era nota per la sua disponibilità ma l’eccessivo afflusso di persone, una media di 1500 al giorno, l’ha spinta a cambiare atteggiamento nel 2015 in occasione del 30esimo anniversario del film. Così ha chiuso l’accesso per sette anni, riaprendo soltanto lo scorso agosto.

Preston ora ha deciso di vendere la casa, affidandosi per le operazioni John L. Scott Real Estate. Il prezzo è di 1,7 milioni di dollari. La società consentirà una visita esclusiva soltanto ai potenziali acquirenti verificati, ossia con reale capacità di acquisto. L’obiettivo è infatti evitare che i fan, fingendosi interessati, possano farsi un tour gratuito dell’abitazione. Stando alle anticipazioni dell’Hollywood Reporter, chi si è presentato non sembra intenzionato a farne la sua residenza principale. «Sarà un acquisto divertente», ha spiegato la società al magazine. «Chi la comprerà si impegnerà ad accogliere i visitatori». Si spera infatti che il nuovo proprietario renda ancor più fruibile al pubblico un vero cimelio del cinema moderno.

I Goonies, trama e cast del film del 1985 con Sean Astin

Il film in questione risale al 1985 per la regia di Richard Donner su sceneggiatura di Chris Columbus e soggetto di Steven Spielberg. La trama ha inizio proprio nell’abitazione di Astoria, nel quartiere Goon Docks, e si concentra su un gruppo di ragazzi che, proprio in base alla loro provenienza, si fanno chiamare Goonies. Si tratta dei fratelli Mickey (Sean Astin) e Brandon Walsh (Josh Brolin), di Chunk (Jeff Cohen), Mouth (Corey Feldman) e Data (Jonathan Ke Quan). Curiosando nella soffitta dell’abitazione dei Walsh, si imbattono in una mappa che conduce al tesoro che il pirata Willy l’Orbo nascose proprio nelle vicinanze di Goon Docks. Con l’oro sperano di salvare il loro quartiere da due imprenditori che ne vogliono fare un campo da golf. Si scontrano però con la banda Fratelli, criminali da poco evasi di prigione.