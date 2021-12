Ne usciremo tutti migliori. Ce lo siamo detti all’inizio dello scorso anno, dopo il primo terribile schiaffo della pandemia. Ce lo siamo sussurrati, sempre più piano e sempre in meno, col passare dei mesi e delle ondate. E adesso? Cosa è rimasto di quella promessa che sa di antico, come se due anni pesassero sulle nostre spalle come montagne?

Se i social sono l’unico mondo disponibile

Se si prende come punto di osservazione la Rete, i social si sono confermati teatro di guerre, polarizzazioni, estremismi. Ma nell’intimità profilata e non defilata dei motori di ricerca, cosa abbiamo cercato e cosa ci ha spaventato o appassionato in questo infinito 2021? Le tendenze di Google restituiscono l’immagine di un’umanità preoccupata, certo, ma anche affamata di cambiamento. Che cerca risposta nelle stelle, ma che si interessa anche del climate change, e si chiede cosa possa fare per il popolo afghano. Un’umanità che sotto le grida alla dittatura sanitaria, in realtà – almeno in Italia – chiede come scaricare il Green Pass o come prenotare il vaccino e non dove acquistare un braccio di silicone.

Un anno di paure ma con la voglia di ripartire

A livello globale una delle tendenze nelle ricerche su Google è stata doomscrolling, cioè leggere ossessivamente i post sui social in momenti di crisi aspettandosi il peggio. Il termine era già in voga nel 2018 ma nel 2021 ha avuto un vero e proprio boom. A preoccupare più di tutto, almeno secondo le ricerche, è stato mantenere la salute mentale. Una delle conseguenze più silenziose di questo virus. Viste le difficoltà, tra le ricerche più gettonate spunta anche cosa significa retrogrado. Ma purtroppo solo in riferimento a Mercurio, pianeta che secondo l’astrologia governa l’intelletto e gli aspetti fortemente mentali dell’individuo. Nel 2021 si è anche guardato avanti. Tantissime le ricerche su come traslocare, con piante e bambini al seguito. E sull’affermazione personale: dall’amore – impennata sull’anima gemella – al lavoro. A differenza degli scorsi anni però ha prevalso un piglio imprenditoriale. Tra le richieste più gettonate all’oracolo di Mountain View infatti come avviare una attività ha superato come trovare un’occupazione. Non solo. L’interesse globale per dove è possibile viaggiare è triplicato rispetto al periodo pre-pandemia.

L’interesse record per le questioni ambientali

Mentre in alcune bolle social si sfottevano Greta e i gretini, su Google si cercavano notizie su come prendersi cura del pianeta e tutelare l’ambiente, ricerca quest’ultima che ha toccato livelli record in tutto il mondo insieme a sostenibilità. In un periodo di crisi, il mondo si è dato da fare per rendersi utile. Quest’anno volontario vaccinazione è stata per quanto riguarda il terzo settore la ricerca di maggior tendenza a livello mondiale. Da agosto invece su internet ci si è chiesti come aiutare l’Afghanistan.

Mode e tendenze: Ti amo nella lingua dei segni e le muffole di Sanders

Per quanto riguarda il settore mode e tendenze ha spopolato la query su Ti amo nella lingua dei segni. Complici, va detto, i Bts e altri gruppi di K-pop che la hanno utilizzata nelle loro coreografie. Sono andate alla grande anche le muffole, i guanti fatti ai ferri indossati da Bernie Sanders durante l’inaugurazione presidenziale di Joe Biden, foto assurta a meme universale. Con tutti i divorzi consumati nel 2021, da quello di Bezos a quello di Gates, fino alla rottura tra Kim Kardashian e Kanye West stupisce poi che a stuzzicare la curiosità su Internet sia stata la separazione dei Daft Punk dopo 28 anni di attività. Ottimo successo anche per l’Eurovision che tra l’altro ha visto trionfare i nostri Maneskin: cercato tre volte in più rispetto ad American Idol. E a luglio in occasione degli Europei di calcio in tendenza per la prima volta nella storia dei Trends con un +4750 per cento è stata la domanda: quante volte l’Italia ha vinto l’Europeo.

In Italia la serie A sostituisce il coronavirus

Arrivando all’Italia le parole più googlate nel 2021 sono Serie A, Europei, Classroom, Raffaella Carrà e Champions League. Voltandosi indietro, nel 2020, epoca di Dad, erano: Coronavirus, Elezioni Usa, Classroom, We School e Nuovo Dpcm. Nella sezione Covid-19 su tutti quest’anno vince il Green Pass seguito da Prenota il vaccino anti-Covid e Astrazeneca, Covid oggi e coprifuoco. Per quanto riguarda la categoria “come fare in cucina”, indice di come cambiano le abitudini quotidiane, trionfa la pizza. Seguono: pesto, besciamella, conserva e sushi in casa. Le ricerche generali sul come fare vedono in vetta Spid, Green Pass, Screenshot su pc, Domanda Ata, e cubo di Rubik. Lo scorso anno le priorità erano fare il pane in casa, le mascherine antivirus, il lievito di birra, la pizza e l’Amuchina. Prima della pandemia, invece, avevano catalizzato l’interesse degli italiani come fare la domanda per navigator, il sempiterno cubo di Rubik (il fatto che sia tornato potrebbe essere un buon segno), il nodo della cravatta, la valigia e il passaporto. Pare un’era geologica fa. Dicono molto anche le ricerche sui significati dei termini. Se nel 2020 erano pandemia, Mes, Dpcm, congiunti e urbi et orbi, quest’anno sono Ddl Zan, zona rossa rafforzata, resilienza, transgender ed endemico. Speriamo porti bene.

