Da Google Street View a Old Maps Online, le app con le mappe per viaggiare nel tempo

Vi siete mai chiesti che aspetto avesse la vostra via nel passato? Oppure avete mai nostalgia per un edificio ormai sparito? Sul web è possibile ritrovarli, facendo un viaggio virtuale nel tempo. Online sono infatti disponibili siti web e le relative applicazioni per smartphone e tablet che consentono di andare a ritroso di alcuni anni e, in qualche caso, anche di decenni. Il più celebre è Google Street View, espansione di Google Maps, ma non è l’unica opzione. Ecco quali sono i servizi di mappe più interessanti e come utilizzarli.

Mappe e tecnologia, tre app per vedere la storia dell’urbanistica

1. Google Street View, l’espansione di Maps per pc e smartphone

Con 10 miliardi di download, Google Maps è una delle app più utilizzate al mondo. Utile per districarsi nel traffico cittadino, riserva però opzioni meno gettonate. Una di queste è la possibilità di “viaggiare nel tempo” e dare uno sguardo a edifici e strade nel corso degli anni. Ovviamente, il tutto è limitato in base alla copertura di Google dei determinati settori urbani, pertanto in alcune aree sarà possibile andare più a ritroso rispetto ad altre. Per accedere al servizio basta aprire Google Street View e, una volta individuato il punto esatto, cliccare sull’icona dell’orologio in alto a sinistra. Apparirà una timeline che consentirà di dare uno sguardo nel passato con un semplice clic. È disponibile su pc ma anche su smartphone e tablet.

2. Old Maps Online, una delle app con le mappe più complete

Come ricorda Wired, il web è pieno di servizi di archiviazione per le mappe. In pochi però sono in grado di competere con Old Maps Online, uno dei più completi a disposizione. Per iniziare, dopo aver raggiunto il portale principale, basterà fare clic su “Trova” per un luogo in particolare oppure su “Sfoglia” per scegliere un’opzione fra un lungo elenco. Anche in questo caso, come per Google Street View, la disponibilità aumenta in base alla grandezza e alla fama dell’area in questione. La copertura è comunque ottima nella maggior parte dei casi. Una volta selezionato il luogo, in alto apparirà una timeline per cercare vecchie mappe, le quali appariranno a destra dello schermo.

Check out a nice demonstration of how to work with the compare online tool on https://t.co/IMwxrbtJ3i. Use Grid view, Swipe, Spy glass, and compare the places you are interested in then and now. https://t.co/ghAbtFXJpO — OldMapsOnline (@OldMapsOnline) May 4, 2022

3. World Imagery Wayback, il servizio per visualizzare le immagini satellitari

Esri, società di software GIS e applicazioni di geolocalizzazione, ha dato vita a World Imagery Wayback. Consente l’accesso a immagini storiche scattate dallo spazio e, seppur abbia un database più ristretto di Google Street View, è un ottimo mezzo per andare a ritroso nel tempo. In alto a sinistra è possibile trovare la sequenza temporale con gli anni di riferimento, accompagnata da una comoda anteprima storica in primo piano. L’interfaccia è molto simile alle altre app di mappe con la casella “Cerca” nella parte superiore o i servizi di localizzazione automatica con la posizione in tempo reale.

LEGGI ANCHE: Viabilità e pagamenti online, le 10 app che migliorano la vita di tutti i giorni