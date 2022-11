Privacy, risarcimento record di Google a 40 Stati Usa

Maxi multa per Google, il colosso nel campo della tecnologia è stato multato per aver violato la privacy di migliaia di cittadini americani. Ecco dunque che il pagamento è stato dovuto effettuare a ben 40 Stati USA.

La multa pagata da Google per aver violato la privacy

A riportare la notizia della multa pagata da Google per aver violato la privacy ci ha pensato il noto quotidiano statunitense New York Times. La multa pagata ammonterebbe a 392 miliardi di euro. Ma perché Google avrebbe accettato di pagare questa cifra record? Il noto motore di ricerca era stato accusato da 40 Stati Americani di continuare a tracciare gli utenti che lo usavano anche se questi avevano disabilitato il tracciamento dalle impostazioni del loro profilo.

In pratica, un comportamento totalmente scorretto da parte di Google che mostra un netto conflitto rispetto alle volontà degli utenti in fatto di privacy. Ovviamente, le informazioni raccolte da Google sugli utenti venivano usati per scopi di marketing e avevano l’obiettivo di profilare gli annunci pubblicitari mostrati.

Quali sono le conseguenze dell’accordo

Diversi procuratori degli Stati pagati da Google hanno definito quest’accordo come il più grande in materia di Privacy. Ovviamente, questa multa può avere delle ripercussioni sull’azienda che gestisce il più grande motore di ricerca del web. Infatti, secondo gli esperti, nel 2023 Google starebbe pensando di rivedere le sue normative in fatto di privacy.

In poche parole, Google penserà di modificare le impostazioni offerte agli utenti e di offrire spiegazioni più chiare in merito. Grazie a queste modifiche, gli utenti dovrebbero finalmente avere il controllo totale sui loro dati. Ciò dovrebbe avvenire specialmente quando si parla di dati sensibili legati alle posizioni visitate. Ad ogni modo, non ci sono ancora conferme ufficiali ma notizie potrebbero arrivare già a partire dai prossimi giorni.