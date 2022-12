Un anno di ricerche Google: nel 2022 vince Wordle

Iniziano i bilanci di fine anno e Google non fa eccezioni. A poche settimane dalla chiusura del 2022, si scopre quindi che la parola più cercata in tutto il mondo, durante l’anno che ormai volge al termine, è stata Wordle. Si tratta del nome di un gioco online in cui bisogna indovinare, ogni giorno, una parola inglese di 5 lettere. Incredibilmente, anche chi non è madrelingua inglese ha gradito il gioco, tanto da renderlo un successo planetario. A testimoniarlo è anche il fatto che Wordle è stato acquistato dal New York Times, che lo ha reso uno dei suoi pezzi forti nella sezione enigmistica online. E in Italia? Pur apprezzando in molti il gioco, Wordle non è nemmeno nei primi 10 posti tra le parole più cercate sul motore di ricerca.

La classifica italiana: vince l’Ucraina, poi la regina Elisabetta

Nel 2021 a vincere era stata la Serie A. Le ricerche sul massimo campionato italiano avevano battuto tutte le altre. Quest’anno, invece, gli italiani sono stati attratti soprattutto dal quadro politico mondiale e due delle tre ricerche più effettuate su Google ruotano intorno alla parola Ucraina. Quest’ultima è saldamente al primo posto in questa speciale classifica mentre al terzo si piazza la coppia Ucraina Russia. La guerra, quindi, ha attirato grande interesse, sebbene al secondo posto ci sia la Regina Elisabetta, tra le parole più ricercate. Tra gli eventi sportivi, spiccano l’Australian Open, al quarto posto, e la tristemente celebre Italia Macedonia, gara che ha sancito la mancata qualificazione degli azzurri al Mondiale in Qatar. Completano, dal quinto all’ottavo posto: Elezioni 2022, Putin, Piero Angela e Drusilla. Chiude la top 10 delle parole più ricercate, invece, Blanco.

Tra i personaggi vince Putin davanti a Drusilla

E così si copre che, guardando soltanto ai personaggi, a vincere è Vladimir Putin. Si tratta del più ricercato, davanti a Drusilla Foer e a Blanco. Poi una sfilza di sportivi, con Sinner, quarto, davanti a Vlahovic, Djokovic, Berrettini e Dybala. Il tennis, quindi, resta un tema molto ricercato e i nomi dei tre atleti, a cui si aggiungono la punta della Juventus e il nuovo 10 della Roma, mostrano come l’interesse degli italiani sia stato alto. A chiudere la classifica dei 10 personaggi più ricercati sono Marco Bellavia, per le note vicende legate alla sua partecipazione al GF Vip, e Ornella Muti, protagonista a Sanremo al pari di Drusilla Foer.

Dagli addii alle serie tivù

Dalle ricerche su Google si evince come sia stato anche un anno particolare per quanto riguarda i volti noti scomparsi. La Regina Elisabetta II è prima tra gli addii, anche a livello globale. In Italia poi seguono Piero Angela, Mino Raiola, David Sassoli, Monica Vitti, Manuel Vallicella, Catherine Spaak, Anne Heche, Olivia Newton John e Ray Liotta. E a proposito di temi caldi, Netflix stravince la classifica delle serie tv, portando a podio Stranger Things, Dahmer e Manifest tra i prodotti più cercati su internet. Seguono Lol2, The Watcher, Viola come il mare, L’amica geniale, House of the Dragon, Sopravvissuti e La Sposa.

I 10 «perché»: in testa ancora la guerra in Ucraina

Google, inoltre, viene utilizzato spesso per scoprire i motivi di qualcosa. Gli italiani si sono chiesti soprattutto perché «la Russia vuole invadere l’Ucraina». Ma al secondo posto c’è anche «Pioli is on fire», dal coro che i tifosi milanisti hanno dedicato al loro allenatore, mentre al terzo si sono chiesti i motivi per cui «aumenta la benzina». E poi ancora le dimissioni di Draghi, il prezzo del diesel superiore alla benzina, la separazione di Totti e Ilary, la mezza dose di Moderna usata come terza dose di vaccino anti Covid, il litigio di Elettra e Ginevra, l’assenza di Lilli Gruber a Otto e mezzo e l’addio di Dybala alla Juventus.

Le 10 istruzioni più richieste: in vetta il tampone rapido

«Come fare un tampone rapido», invece, è la domanda che si sono posti di più su Google gli italiani, in cerca di istruzioni per completare qualcosa. E le altre domande riguardano «i sondaggi su Whatsapp», tamponi casalinghi, il passaporto, la domanda per l’assegno unico, il bonus da 200 euro, il tampone molecolare, l’Isee 2022, l’aggiornamento a iOS 16 e infine le pesche sciroppate.

«Cosa significa?»

Infine, gli italiani si sono chiesti il significato di alcune parole o di espressioni varie. Vince la ricerca del significato della Z sui carri armati russi. Secondo posto per la parola Orranza, dal 26esimo canto dell’Inferno di Dante. Terzo posto per la parlata in corsivo inventata su TikTok da Elisa Esposito. Completano la top10 il significato di una tantum, no fly zone, baiulo, green pass rafforzato, paraclito, droppare Instagram e Nato.