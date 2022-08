Google bocca Truth Social: l’app non sarà distribuita sul Play store

Tempi duri per Donald Trump e per la sua app Truth Social. Il nuovo social network fortemente voluto dall’ex presidente degli Stati Uniti non ha ricevuto l’autorizzazione da Google per la distribuzione sul proprio Play Store. Il colosso di Mountain View ha deciso che gli utenti che utilizzano il proprio servizio di download di app per gli smartphone Android non avranno a disposizione l’ormai celebre Truth Social. Il motivo? La violazione delle norme sulla moderazione dei contenuti.

Google boccia Truth Social

Truth Social è nato lo scorso ottobre e da febbraio è disponibile sull’App store dei dispositivi Apple, sebbene non ancora in Italia. Non sarà possibile scaricarla, invece, sui dispositivi Android, o almeno non tramite Google. L’azienda ha infatti bocciato l’app di Donald Trump perché ritenuta poco incline a moderare i contenuti, soprattutto rispetto a minacce e incitamento alla violenza. Si tratta proprio dei temi che lo scorso anno hanno portato l’ex presidente Usa a essere bandito dai grandi social network, Twitter su tutti. Proprio per questo Trump aveva deciso di creare un’alternativa, utilizzando la parola Truth, che significa Verità.

Truth Social: debiti per 1,6 milioni di dollari

L’obiettivo di Trump era quello di «dare una voce a tutti» oltre che «opporsi alla tirannia delle società Big Tech». Non è andata, però, come lui sperava. A distanza di quasi un anno dalla sua creazione, Truth Social viene bocciata da Google e risulta trentesima tra i social più scaricati sui dispositivi Apple. Come se non bastasse, FoxBusiness parla di una crisi già molto forte vissuta dalla società dell’ex presidente. Truth Social avrebbe già un debito di 1,6 milioni di dollari con RightForge, la società che lo ospita. Secondo Fox, i vertici del social avrebbero portato a termine soltanto tre pagamenti dal lancio ad oggi, interrompendoli a marzo. E in più i dati non aiutano Trump, che con il proprio social network ha collezionato appena 3,9 milioni di follower contro i 79 che aveva su Twitter prima della rimozione del profilo.