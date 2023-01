Google, 12 mila dipendenti licenziati via mail

Google segue gli altri colossi tecnologici per quanto riguarda la politica di licenziamento. Infatti l’amministratore delegato Sunbdar Pichai si assume la piena responsabilità della decisione di tagliare fuori 12 mila dipendenti da Google. Inoltre Pichai rassicura i licenziati perché sarà disposta una liquidazione di almeno 16 settimane. Questo taglio avviene perché il colosso punta al futuro implementando le intelligenze artificiali, infatti il dirigente la considera «un’importante opportunità».

Il licenziamento di 12mila dipendenti Google

Anche la società madre di Google, il colosso Alphabet, ha preso la decisione di adottare i tagli come gli altri colossi della Silicon Valley, infatti ha preso la decisione di tagliare 12mila posti di lavoro via mail. L’amministratore delegato Sunbdar Pichai ha infatti inviato personalmente un messaggio di posta elettronica per avvisare il 6% del totale dei dipendenti dell’azienda tecnologica del licenziamento. La notizia è stata riportata dall’agenzia Bloomberg, sottolineando le parole di Pichai, infatti quest’ultimo si è assunto «la piena responsabilità della decisione».

L’azienda che gestisce il motore di ricerca più potente al mondo ha seguito la scia delle altre società tecnologiche: da Meta a Twitter, fino ad arrivare ad Amazon, tutte hanno deciso di ridurre il personale. Dopo la pandemia, Alphabet ha quindi deciso di varare piani di ridimensionamento dell’organico.

Il futuro della società e dei licenziati

«Questi sono momenti importanti che ridefiniscono la nostra attenzione, rivedono la nostra base di costi e dirigono i nostri talenti e i nostri capitali verso le principali priorità», ha detto l’amministratore delegato Sunbdar Pichai. Il dirigente inoltre, fa sapere che la compagnia ha «un’importante opportunità» in vista del futuro con l’Intelligenza Artificiale, un settore in forte sviluppo e nel quale la competizione è sempre più serrata.

Pichai ha anche sottolineato e rassicurato le famiglie che riceveranno la notizia della perdita del lavoro che ai dipendenti licenziati sarà disposta una liquidazione di almeno 16 settimane e sei mesi di benefici sanitari negli Stati Uniti.