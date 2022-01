Google concede più giorni di vacanza e congedo parentale ai lavoratori

I dipendenti di Google possono gioire: l’azienda concederà loro un discreto aumento di giorni di vacanza pagati e di congedo parentale. Il colosso statunitense ha deciso di gratificare i propri lavoratori e concedere loro alcune agevolazioni. L’obiettivo è quello di «sostenere gli impiegati in ogni fase della loro vita».

Google aumenta i giorni di vacanza e il congedo parentale

I dipendenti di Google, quindi, possono gioire. Secondo quanto filtra dal quartier generale di Mountain View, in California, saranno ben sei le settimane in più per un genitore che partorisce, mentre si parla di un aumento di 5 giorni in caso di vacanza pagata. Si passa, quindi, dai 15 ai 20 giorni di ferie, senza perdere alcun centesimo dalla paga, e di ben 24 settimane di congedo assegnate ai neo genitori rispetto alle precedenti 18. Google ha deciso anche di estendere i benefici per i dipendenti che si occupano di familiari malati. Per loro saranno al massimo 8 le settimane di congedo pagate.

Fiona Ciccona: «Benefici straordinari»

A spiegare gli obiettivi di questa scelta è la chief people officer di Google, Fiona Ciccone. La dirigente ha dichiarato che da parte dell’azienda lo scopo è uno solo, quello di «sostenere i dipendenti in ogni stadio della loro vita e questo significa anche dare benefici straordinari». Una scelta molto apprezzata da tanti dipendenti e tanti cittadini da ogni parte del mondo.

Google e i no vax: un mese fa l’annuncio della sospensione

Ma quello tra Google e i propri dipendenti non sempre è un rapporto idilliaco. Basti pensare all’annuncio del mese scorso, con la nuova regola riguardante la vaccinazione entrata in vigore lo scorso 18 gennaio. Secondo questa regola, che ha generato non poche proteste a pochi giorni da Natale, chi non ha ricevuto alcuna dose viene sospeso. Prima scatterà un congedo forzato di 30 giorni, pagato, poi quello senza stipendio, di una durata massima di sei mesi.