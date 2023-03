Argentina, Gonzalo Montiel accusato di violenza sessuale dall’ex fidanzata

Ci sono grossi guai giudiziari per Gonzalo Montiel, difensore del Siviglia e della Nazionale Argentina campione del mondo in Qatar. Il calciatore, che tra l’altro ha segnato il rigore decisivo del 7-5 nella finale mondiale contro la Francia, è stato accusato di violenza sessuale aggravata dall’ex fidanzata. Ora dovrà difendersi dalle accuse e della forte critiche che sta ricevendo da parte dei tifosi e non solo.

Gonzalo Montiel accusato di violenza sessuale

Stando a quanto riferito ai media argentini dall’avvocato della ragazza coinvolta nella vicenda, Raquel Hermida, i fatti contestati risalirebbero al 1° gennaio 2019, durante una festa di compleanno a casa del calciatore. La donna, nello specifico, sarebbe stata minacciata dall’entourage di Montiel, ivi compresa la madre, dopo che l’intero gruppo era venuto a conoscenza della denuncia.

Il racconto dell’avvocato della presunta vittima scende anche più nei dettagli: la ragazza, che al tempo dei fatti contestati avrebbe avuto una relazione con il calciatore, dopo aver bevuto due drink nel corso di una serata avrebbe perso conoscenza. È a questo punto che si sarebbe consumata la violenza sessuale, alla quale potrebbero aver preso parte anche altre persone oltre Montiel. In quel periodo il calciatore era un tesserato del River Plate, salvo poi essere ceduto, ad agosto 2021, al Siviglia.

Nessuna dichiarazione dal calciatore

Al momento in cui si scrive, Gonzalo Montiel, il suo entourage legale e la società del Siviglia non hanno rilasciato dichiarazioni sui fatti, forse perché in attesa di avere maggiori dettagli sulla vicenda e sulle possibili decisioni del giudice. I rischi, qualora il tribunale dovesse dare ragione all’accusa, sono molto elevati, motivo per il quale ogni mossa in questa fase deve essere ben ponderata. Per il calcio moderno non si tratta, purtroppo, di una vicenda inedita. Sempre più spesso, infatti, arrivano notizie di calciatori che vengono denunciati per episodi di violenza sessuale o molestie.