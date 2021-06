Gone Girl – L’amore bugiardo, a che punto è il sequel del film in onda stasera, 22 giugno, su Rai4

Stasera alle 21,20 su Rai4 andrà in onda Gone Girl – L’amore bugiardo, film del 2014 diretto da David Fincher noto per Fight Club, The Social Network e Il curioso caso di Benjamin Button, con Rosamund Pike e Ben Affleck. Il lungometraggio è l’adattamento cinematografico del romanzo L’amore bugiardo di Gillian Flynn che ha curato anche la sceneggiatura del film.

La trama di Gone Girl – L’amore bugiardo

La vicenda ha inizio quando nel giorno del quinto anniversario di matrimonio, il professore Nick Dunne (Ben Affleck) scopre che sua moglie Amy (Rosamund Pike) è scomparsa. La notizia attira l’attenzione della stampa, dal momento che Amy è la donna da cui hanno tratto ispirazione i genitori di Nick per la protagonista della loro fortunata serie di romanzi. La detective Rhonda Boney (Kim Dickens) viene incaricata del caso e i sospetti ricadono proprio sull’uomo, avvalorati da alcune pagine del diario della donna rinvenute dagli agenti. Le indagini, invece, aiuteranno a far luce su una storia di bugie e inganni tra marito e moglie e rischieranno di sovvertire ogni conclusione premeditata.

Nel cast anche la modella Emily Ratajkowski, Tyler Perry (presente anche in Quelli che mi vogliono morto, nuovo film con Angelina Jolie, ora in streaming) e Neil Patrick Harris (Barney Stinson di How I Met Your Mother). Il film, molto apprezzato dalla critica, ottenne una nomination agli Oscar del 2015 con Rosamund Pike nella categoria Miglior attrice protagonista e quattro nomination ai Golden Globe.

L’ipotesi sequel di Gone Girl – L’amore bugiardo

A fronte di un budget di 61 milioni, il film ne ha incassati oltre 300 in tutto il mondo, di cui 167 soltanto negli Stati Uniti. L’ottima accoglienza da parte del pubblico ha aperto così alla possibilità di un sequel che possa continuare a raccontare la storia di Nick ed Amy, nonostante siano ormai passati 7 anni dall’uscita. A smorzare gli entusiasmi dei fan, sconvolti dall’inaspettato finale ambiguo che il film porta con sé, è stata però di recente la scrittrice dei romanzi Gillian Flynn che ha dichiarato nel 2020 di volersi prendere una pausa dalla storia. L’autrice, comunque, non è escluso del tutto la possibilità di lavorare a un eventuale sequel, ma solo a determinate condizioni, tra cui la presenza dell’intero cast e della produzione del primo capitolo.

E c’è persino una potenziale storyline, che sarebbe ambientata dieci anni dopo la conclusione del film e metterebbe al centro il figlio, ormai cresciuto, della coppia. Se Rosamund Pike si è già dimostrata interessata, nessun commento è ancora giunto da Ben Affleck.