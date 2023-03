Gomorra – New Edition stasera su RaiMovie: tutte le differenze con l’originale

Stasera 21 marzo, in occasione della Giornata della memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia, RaiMovie trasmetterà alle 21.15 Gomorra – New Edition. Si tratta della versione 2021 del film di Matteo Garrone, in cui lo stesso regista ha operato alcuni tagli per rendere più scorrevole la visione. Adattamento dell’omonimo romanzo di Roberto Saviano, racconta quattro storie di Napoli con differenti protagonisti e un solo fil rouge, la Camorra. Nel cast Toni Servillo, Gianfelice Imparato, Maria Nazionale e Salvatore Cantalupo. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Gomorra – New Edition, trama e cast del film stasera 21 marzo 2023 su RaiMovie

Il film di Matteo Garrone si svolge interamente a Napoli, concentrandosi su quattro storie parallele. Il primo protagonista è Pasquale (Salvatore Cantalupo). Abile sarto d’alta moda, è vittima di sfruttamento da parte del suo direttore che, per pagare il pizzo alla mafia, lo paga appena 30 euro a capo. Un giorno però entra in contatto con l’imprenditore cinese Xian (Zhang Ronghua), che vorrebbe assumerlo come maestro di una sua squadra personale. La Camorra non permette a nessuno di scompigliare il giro del mercato nero e prepara un agguato a Pasquale, la cui auto finisce contro un muro. Si salva per miracolo, ma decide presto di cambiare vita. Nel frattempo, fra lo spaccio di droga a Scampia si muove Totò (Salvatore Abruzzese), 13enne che finisce in mezzo a una faida fra clan. Incrocerà Don Ciro (Gianfelice Imparato), contabile per una famiglia mafiosa, e Maria (Maria Nazionale), moglie di un camorrista.

La narrazione di Gomorra si concentra poi su Franco (Toni Servillo), un imprenditore napoletano che lavora nello smaltimento dei rifiuti tossici. Grazie a costi minori, frutto di false certificazioni, convince sempre gli industriali del Nord Italia a scegliere la sua azienda, assicurandosi così un copioso guadagno. Al suo fianco c’è Roberto (Carmine Paternoster), giovane tecnico che lo aiuta nella selezione dei luoghi migliori in cui versare i veleni chimici. Accecati dalle opportunità economiche, finiranno per compiere scelte irrimediabili. Infine, il film racconta anche la storia di Marco (Marco Macor) e Ciro (Ciro Petrone), detto Pisellino, due giovani delinquenti del clan dei Casalesi cresciuti nel mito di Scarface. Sperando di mettersi in proprio, dimenticano le regole mafiose imposte da chi governa il loro quartiere. Una decisione che metterà a serio rischio le loro vite.

Gomorra – New Edition, le differenze con l’originale e qualche curiosità sul film

Il film in onda stasera 21 marzo su RaiMovie è una versione rimaneggiata da parte dello stesso regista Matteo Garrone risalente al 2021. Come ha rivelato lo stesso cineasta a Coming Soon, si tratta di piccoli cambiamenti, in grado però di migliorare l’esperienza visiva. «Mio figlio, guardando il film con me, mi ha detto che non riusciva a capire alcune cose», ha dichiarato Garrone. «Io stesso ho avuto difficoltà in alcuni passaggi». Gli interventi di Gomorra – New Edition riguardano 50 tagli al montaggio, nuove inquadrature in alcune scene e una riduzione di 10 minuti del girato finale. Aggiunti infine i sottotitoli dei discorsi in francese di Franco.

L’originale Gomorra risale al 2008 e fu un vero successo per la critica. Il film ottenne la nomination a Bafta, Golden Globes e Oscar come “Miglior Film straniero”, cinque EFA e il Gran premio della giuria a Cannes. Un trionfo anche in Italia con sette David di Donatello, due Nastri d’Argento e tre Globi d’Oro. Al botteghino internazionale totalizzò 40 milioni di dollari, di cui 10 solamente in Italia. Il plauso del pubblico ha spinto Sky a realizzare la serie di successo con Marco d’Amore e Salvatore Esposito, che in cinque stagioni ha catturato il pubblico di tutta la nazione. Ne è stato tratto anche un film spin-off, L’immortale, che si svolge in parallelo con la quarta stagione.