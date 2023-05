Gomme da neve, è obbligatorio toglierle il 15 maggio?

Sono in tanti a chiedersi se e quanto il termine del 15 maggio possa essere tassativo: il 15 aprile infatti è decaduto l’obbligo delle gomme da neve sulla maggior parte della rete stradale italiana. Siamo entrati dunque nel lasso pari a un mese in cui è possibile effettuare il passaggio alle gomme estive. Occorre tuttavia fare alcune precisazioni: il termine del 15 maggio non riguarda tutte le vetture. Per scoprire se un’auto ha l’obbligatorietà bisognerà effettuare un controllo sul libretto di circolazione.

Quali auto devono cambiare le gomme il 15 maggio

Con la circolare della motorizzazione civile (protocollo uscita 1049 a firma Maurizio Vitelli) si precisa che: «L’uso degli pneumatici invernali consentiti e cioè quelli con i parametri riportati in carta di circolazione ivi compreso l’indice di velocità non ha restrizioni di carattere temporale e che pertanto essi possono essere usati durante tutti i mesi dell’anno». Come riportato da Corriere Motori, se «la vettura monta gomme estive 205/55- VR 16 ovvero con codice V per velocità pari a 240 km/h ma è anche riportata l’omologazione per gomme M+S 205/55-TR 16 quindi con codice T pari a 190 km/h e la vostra vettura monta queste gomme, potete viaggiare anche in estate con le gomme da neve senza rischiare sanzioni».

Attenzione al codice di velocità delle gomme

Nella circolare viene inoltre specificato che «qualora vengano montate gomme con codice di velocità inferiore a quello estive in abitacolo deve essere presente un adesivo con il limite massimo di tali gomme».