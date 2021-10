Le mani sul Sudan

Il colpo di Stato militare in Sudan preoccupa la comunità internazionale e soprattutto, per ragioni diverse, Cina e Russia che nel Paese hanno mire e interessi strategici.

Gli interessi della Cina in Sudan e la Nuova via della Seta

L’interesse del Dragone per il Sudan era essenzialmente legato al petrolio e così è stato fino al 2011 anno dell’indipendenza del Sud Sudan, territorio ricco di greggio dove molte compagnie cinesi continuano a operare senza problemi. Il Sudan invece è entrato a far parte della della Belt and Road initiative, la Nuova via della Seta inaugurata da Xi Jinping. Una partnership che prevede investimenti in agricoltura, estrazioni minerarie, infrastrutture (porti e aeroporti su tutte) e che si è rafforzata con la pandemia. Recentemente la China Harbour Engineering ha offerto un prestito da 543 milioni di dollari alla società statale sudanese Sea Ports Corp per espandere le strutture nello storico porto di Suakin, sul Mar Rosso grazie al quale Pechino intende estendere le sue rotte verso l’Europa e l’Africa. La Cina aveva già contribuito a sviluppare la ferrovia Khartoum-Port Sudan e la Diga di Merowe, finanziata da Pechino con oltre 500 milioni di dollari. I rapporti tra Cina e Sudan sono decennali. Basti ricordare che nel 2011 l’allora presidente cinese Hu Jintao incontrò il dittatore Omar al-Bashir – ricercato dalla Corte penale internazionale (Cpi) per presunti crimini di guerra – che lo salutò come «amico e fratello». Pechino è sempre stato un importante partner economico per il Sudan. Affari che hanno consentito al Paese di non essere travolto dalle sanzioni occidentali imposte al governo di Omar al-Bashir a partire dal 1996. La deposizione del dittatore nel 2019 non ha certo interrotto i legami tra i due Paesi che sono continuati anche con il Consiglio sovrano, l’organismo che stava supervisionando la transizione al governo civile e che è stato sciolto insieme con il governo di Hamdok dal generale Burhan.

Le mire militari della Russia sul Mar Rosso

Anche Mosca ha rafforzato la sua presenza in Africa e il Sudan è al centro dei suoi progetti. Da anni infatti la Russia cerca uno sbocco sul Mar Rosso. Ci aveva provato inutilmente nel 2014 con il Gibuti che peraltro aveva aperto ai cinesi. Poi era stata la volta dell’Eritrea. Alla fine del 2020, Mosca aveva annunciato l’intenzione di aprire una base in Sudan, il primo punto d’appoggio militare in Africa dalla caduta dell’Unione Sovietica. I due Paesi avevano raggiunto un accordo che avrebbe dato alla marina russa un contratto di locazione di 25 anni a Port Sudan dove dislocare 300 militari e unità navali a propulsione nucleare. Khartoum però negli ultimi mesi aveva avuto dei ripensamenti, arrivando a congelare il progetto. A remare contro era stata la leadership civile al governo fino a pochi giorni fa. Lo scorso giugno il capo di stato maggiore sudanese Mohamed Othman al-Hussein aveva annunciato, in una intervista all’emittente Blue Nile, la revisione dell’accordo definito sotto il regime di Omar al-Bashir: le autorità della transizione, che si sono riavvicinate in questi mesi agli Stati Uniti, «sono libere di rivedere l’accordo nel rispetto degli interessi del Paese. Se l’accordo è vantaggioso per noi e per i russi non ci saranno problemi». Non stupisce dunque la posizione del ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov che, pur senza sostenere esplicitamente il golpe di Burhan, ha accusato dei disordini il governo di transizione. «Un tale sviluppo degli eventi in Sudan è la prova di un’acuta crisi sistemica che ha travolto tutte le aree della vita politica ed economica del Paese», si legge in una nota del ministero degli Esteri russo. «Questo è il risultato naturale di una politica fallimentare che è stata perseguita negli ultimi due anni. La disperazione e le difficoltà della stragrande maggioranza della popolazione sono state ignorate dalle autorità di transizione e dai loro sostenitori stranieri».

I mercenari del gruppo Wagner in difesa di al-Bashir

Come ha scritto Nigrizia, l’attivismo russo in Africa si è via via intensificato durante l’era Putin. Prova ne è il summit e forum economico russo africano di Sochi del 23 e 24 ottobre 2019. Nel discorso di apertura, Putin sottolineò la volontà russa di offrire aiuti e contratti commerciali «senza condizioni politiche o di altro genere». Una partnership che ha portato nel 2018 l’interscambio fra i due Paesi a 500 milioni di dollari. La parte del leone la fanno le armi. Il Sudan infatti è il secondo Paese africano importatore di armi russe dopo l’Algeria e solo nel 2017, il 50 per cento delle importazioni di armi nel Paese proveniva dalla Russia. Il Cremlino però è andato oltre i canali diplomatici ed economici. Secondo The African Report, in Sudan – come in altri Paesi africani – è attivo il gruppo paramilitare Wagner. Nel 2013 i mercenari russi erano intervenuti per sedare le proteste anti-Bashir. Negli anni successivi la loro presenza si è estesa e rafforzata dopo l’incontro nel 2017 tra Putin e il dittatore che chiese aiuto contro le «le azioni aggressive degli Stati Uniti». Offrendo di fatto a Mosca una porta sul continente africano.