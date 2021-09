Al via la 43esima edizione della Ryder Cup di golf

Europa e Stati Uniti alleati nella vita ma non sul campo da golf: è tutto pronto per la 43esima edizione della Ryder Cup, la più importante competizione sportiva del green. È il campo dello Straits a Whistling Straits, Haven, Wisconsin, ad ospitare i due team, da oggi fino a domenica 26 settembre. L’Europa, che gareggia come squadra, ha più di una possibilità di sconfiggere i cugini d’oltreoceano: non dimentichiamo che abbiamo vinto nove delle ultime dodici Ryder Cup disputate, e siamo i campioni in carica. Gli Usa, dalla loro, hanno certamente il fattore ambientale: giocare in casa dà spesso una marcia in più – ma non sempre!

Gli sfidanti

A sfidarsi i ventiquattro titani del golf europeo e americano, dodici per team. Si inizia con le sfide di coppia: quattro palle e colpi alternati. E… the best is yet to come con il finale di domenica: dodici sfide in singolare giocate in match play (gara a buche: il punteggio si tiene considerando le buche vinte, perse e pareggiate in rapporto a quelle che rimangono da giocare).

Ryder Cup: le regole

Un torneo che, da quasi un secolo, ogni due anni infiamma gli amanti del golf – e non solo: la Ryder Cup venne disputata la prima volta nel 1927, negli Usa. A contendersi la gloria del green una scelta di giocatori americani e una di europei – si tratta dell’unica manifestazione sportiva in cui il Vecchio Continente si presenta come unica squadra. La competizione, che prende il nome dal trofeo donato dall’inglese Samuel Ryder (1858–1936) alla federazione americana nel 1924, è co-gestita dallo European Tour e dalla PGA of America.

I premi

Nessun montepremio in palio: solo – si fa per dire, trattandosi di una sfida tra Usa ed Europa – la gloria della vittoria. L’evento si svolge ogni due anni alternativamente in una città europea o americana, ed è in gradi di attrarre 250mila spettatori provenienti da 96 diverse nazioni. Sono circa 120 i Paesi collegati attraverso un network di 53 emittenti televisive, per un totale di più di 500 milioni di case raggiunte per ciascun giorno di gara. Sarà il nostro Paese a ospitare la Ryder Cup 2023: un grande privilegio, dal momento che la competizione si è svolta solamente altre due volte al di fuori del suolo britannico e americano (la prima volte nel 1977 in Spagna, la seconda in Francia nel 2018).