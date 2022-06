G’olé!, stasera su La7 il documentario sui Mondiali di Spagna 82

In occasione dei 40 anni da Spagna 82, La7 manda in onda G’olé!, il documentario ufficiale dei Mondiali vinti dalla Nazionale Italiana a Madrid. Stasera 21 giugno alle 21,30 sarà possibile assistere a un racconto di tutte le partite della competizione che fece salire l’Italia di Enzo Bearzot sul tetto del mondo. Il documentario vanta la regia di Tom Clegg, cineasta britannico che diresse Bravo Two Zero sulla Guerra del Golfo. La visione del programma sarà disponibile anche in streaming sul sito ufficiale di La7.

G’olé!, le tappe fondamentali del documentario stasera 21 giugno 2022 su La7

Il film-documentario di Tom Clegg inizia con la partita inaugurale dei Mondiali di Spagna 82 fra Belgio e Argentina. Nonostante la vittoria dei Diavoli Rossi, nell’Albiceleste si fa notare il giovane Diego Armando Maradona, nuovo acquisto 22enne del Barcellona. La fase iniziale del docu si concentra esclusivamente sul Pibe de Oro che, mai in partita contro l’Italia, si fece espellere nel match seguente contro il Brasile. Spazio anche alle esordienti del Mondiale, tra cui Nuova Zelanda, Kuwait e Camerun, che pareggiò 1-1 contro la nostra Nazionale.

Passando al secondo turno, grande spazio merita la partita tra Italia e Brasile, vinta per 3-2 dagli Azzurri con tripletta di Paolo Rossi. Focus anche sul match tra l’Inghilterra e la Spagna, dove un pareggio a reti bianche condannò entrambe le squadre in favore della Germania Ovest. In semifinale, oltre alla vittoria netta della Nazionale contro la Polonia (2-0 con doppietta del solito Rossi), G’olé! racconta il match tra la Francia di Platini e la Germania Ovest. Dopo il 3-3 dei tempi regolamentari, per la prima volta in Coppa del Mondo si andò ai rigori, dove prevalsero i tedeschi 8-7. In chiusura, non può mancare la finale tra l’Italia e la Germania Ovest, con il trionfo azzurro per 3-1. Re Juan Carlos consegnò la coppa al capitano Dino Zoff e l’allenatore Enzo Bearzot fece il giro di campo con tutti i giocatori.

G’olè!, qualche curiosità sul documentario di Spagna 82 stasera 21 giugno 2022 su La7

Voce narrante del documentario di Tom Clegg è, in originale, quella di Sean Connery, stella del cinema che quattro anni dopo cedette lo scettro all’amico Michael Caine. Fu l’attore britannico premio Oscar per Hannah e le sue sorelle a raccontare infatti i Mondiali 1986 vinti dall’Argentina di Maradona. Il racconto italiano di G’olé! è invece opera di Giuseppe Albertini, voce del calcio italiano per Rai e TSI. La colonna sonora è invece merito di Rick Wakeman, tastierista e compositore britannico membro degli Yes. Fece parte della band negli album di successo Fragile, Close to the Edge e Going for One.