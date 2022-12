Goldman Sachs verso 4 mila licenziamenti: è l’8% della forza lavoro

Goldman Sachs, scattano i licenziamenti per circa 4 mila persone. Si tratta di quasi l’8% dei lavoratori del gruppo. Stando alle fonti del sito Semafor, i manager avrebbero ricevuto l’ordine di verificare quali fossero i dipendenti con il rendimento più basso e di stilare una lista, ma al momento questa lista finale non sarebbe stata resa nota. Per i dipendenti si tratterebbe di un pessimo regalo di Natale. Infatti, potrebbero essere costretti a lasciare le scrivanie.

Goldman Sachs e i licenziamenti, l’annuncio a inizio settimana

Stando a Bloomberg – che riporta la notizia – all’inizio di questa settimana l’agenzia finanziaria stava già pensando a una ristrutturazione, che avrebbe previsto anche dei licenziamenti lungo il percorso. Lo scopo sarebbe stato quello di migliorare la divisione consumer, dove non sarebbero stati raggiunti gli obiettivi definiti dall’azienda. La decisione sarebbe arrivata anche dopo che l’agenzia avrebbe osservato un mercato più incerto per il 2023. Ad avvalorare questa osservazione sarebbe stato anche l’aumento dei tassi da parte della Fed per cercare di contrastare l’inflazione negli Stati Uniti.

Secondo il ceo David Solomon anche altri tre comparti dell’agenzia finanziaria dovrebbero essere ridimensionati. «Quando parlo con i nostri clienti, sembrano estremamente cauti. Nel settore bancario, il mercato del lavoro rimane sorprendentemente stretto» ha spiegato.

Goldman Sachs non sarebbe l’unica

Anche Morgan Stanley starebbe pensando a un ridimensionamento del personale, con un taglio più basso (circa il 2%). BlackRock avrebbe invece deciso di bloccare eventuali nuove assunzioni per capire il da farsi. Secondo il Financial Times JPMorgan, Bank of America e Citigroup prevedono riduzioni che potranno arrivare fino al 30 percento.

La stessa Goldman Sachs non si era nascosta e aveva detto ai piccoli trader che ci sarebbero potute essere delle riduzioni di personale anche in ambito finanziario. I licenziamenti hanno colpito anche il mondo delle Big Tech, con Meta e Twitter come casi eccellenti.