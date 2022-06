Golden State Warriors vincono l’NBA, chi sono i giocatori della squadra

I Golden State Warriors hanno vinto l’NBA. La squadra ha sconfitto i Boston Celtics con un complessivo 4-2 nelle finali dei playoff, ottenendo così il loro quarto titolo negli ultimi otto anni. Ma chi sono i giocatori del team dei Golden Stat Warriors? Scopriamolo insieme.

Golden State Warriors: chi sono i giocatori?

La finale tra i Golden State Warriors e i Boston Celtics si è giocata nella notte a Boston. Steph Curry, che poi ha vinto il premio di MVP delle finali (miglior giocatore) per la prima volta in carriera, ha segnato 34 punti (con 6 canestri da tre), facendo anche 7 assist e prendendo 7 rimbalzi; per Boston il migliore è stato Jaylen Brown, con 34 punti e 7 rimbalzi.

Nemanja Bjelica, Chris Chiozza, Stephen Curry, Draymond Green, Andre Iguodala, Jonathan Kuminga, Damion Lee, Kevon Looney, Moses Moody, Gary Parton II, Jordan Poole, Otto Porter, Klay Thompson, Juan Toscano, Andrew Wiggins e James Wiseman. Quasi tutti i giocatori sono La squadra che ha portato il trofeo del celebre torneo di basket statunitense conta 16 membri. Si tratta diQuasi tutti i giocatori sono statunitensi, tranne Bjelica che è serbo, Kuminga che è congolese e Wiggins, canadese. Per lo più la squadra è composta da elementi giovanissimi. Proprio Kuminga ha appena 19 anni, mentre il giocatore più anziano è Iguodala con i suoi 38 anni. Per quanto riguarda l’altezza si arriva a un massimo di 213 cm con Wiseman. L’elemento più basso è invece Chris Chiozza, alto 180 cm.

I Golden non erano i favoriti

Golden State ha costruito il successo al TD Garden già nel primo tempo. Dopo i primi 12 minuti, gli Warriors si sono piazzati sul 27-22, ma è nel secondo quarto che è arrivato il vero allungo. Il 27-17 nel periodo, infatti, ha regalato alla formazione di Kerr il +15 a metà gara. Il tutto con un super parziale di 21-0 (record nelle Finals) che ha piegato le gambe ai Celtics. La formazione di Udoka ha provato l’ennesima rimonta, ma stavolta gli ospiti non hanno ceduto, strappando la vittoria con largo anticipo. È finita 103-90: la serie si è chiusa così sul 4-2.