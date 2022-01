Golden Globes, i film italiani che lo hanno vinto

Da barometro degli Oscar con cerimonia glamour a evento strettamente privato. Questa la “triste” parabola dei Golden Globes, che questa notte non saranno trasmessi né in tv, né in streaming. Niente tappeto rosso e nessuna emozione da vivere: i vincitori verranno infatti resi noti sui social della Hollywood Foreign Press, l’associazione dei giornalisti stranieri nella mecca del cinema. Potere del Covid, ma anche del peccato mortale della scarsa inclusione: poche donne candidate, come al solito, e appena un giornalista di colore all’interno dell’HFPA. Comunque sia, il premio rimane prestigioso e, come detto, resta un ottimo indicatore in vista degli Oscar. Tra le pellicola candidate come miglior film straniero c’è È stata la mano di Dio, di Paolo Sorrentino. Ecco le opere italiane che in passato si sono aggiudicate questo riconoscimento.

Golden Globes italiani, da La ciociara a La grande bellezza

Il Golden Globe per il miglior film straniero è stato assegnato al miglior film straniero dalla Hollywood Foreign Press Association per la prima volta nel 1955 e in modo continuativo dal 1974. Nel 1962 se l’è aggiudicato La ciociara di Vittorio De Sica, pellicola che poi è valsa a Sophia Loren il premio Oscar alla migliore attrice protagonista. Nel 1978 è stata la volta di Una giornata particolare di Ettore Scola, di nuovo con Sophia Loren e un immenso Marcello Mastroianni.



L’Italia è poi rimasta a bocca asciutta fino al 1990, anno del meritato trionfo per Nuovo Cinema Paradiso, capolavoro di Giuseppe Tornatore che dopo aver ottenuto il Golden Globe a gennaio, due mesi dopo è stato premiato con l’Oscar. L’ultimo Golden Globe per il miglior film straniero è stato vinto nel 2014 da La grande bellezza di Sorrentino, che dunque nel 2022 potrebbe centrare un eccezionale bis.

Golden Globes italiani, quando per i film stranieri c’erano due categorie

Per gran parte delle edizioni antecedenti al 1974, il premio è stato sostituito dalla suddivisione in Golden Globe per il miglior film straniero in lingua inglese e Golden Globe per il miglior film straniero in lingua straniera. Nel 1969 a trionfare nella prima categoria è stato Romeo e Giulietta di Franco Zeffirelli, coproduzione tra Regno Unito e Italia, girato in lingua inglese. Nella seconda, è invece al 100 per cento italiano il trionfo di Federico Fellini nel 1966 con Giulietta degli spiriti (1966). Curiosamente, il regista romagnolo ha vinto quattro Oscar come miglior film straniero, ma nessuno di essi è stato mai premiato con il Golden Globe: La strada, Le notti di Cabiria, 8½ e Amarcord.