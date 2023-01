Golden Globe 2023: candidati, orario e dove vederlo per non perdersi nulla della kermesse del cinema di Los Angeles, che si terrà questa notte, tra il 10 e l’11 gennaio, secondo l’ora italiana. Tantissimi gli ospiti che si attendono per questo grandissimo evento: tutto quello che c’è da sapere in merito. La competizione premia i migliori programmi Tv e film. Per questo, i Golden Globe sono per gli esperti una sorta di assaggio in vista degli Oscar.

Golden Globe 2023: candidati, orario e dove vederlo online

L’evento verrà trasmesso in diretta negli Stati Uniti grazie all’NBC. Per vederli in Italia, sarà necessario avere un abbonamento a Sky, oppure il servizio NOW. La cerimonia inizierà alle 2 del mattino se si ha come riferimento il fuso orario italiano.

Il conduttore ufficiale della serata sarà Jerrod Carmichael. Tradizione vuole che via via si avvicendino diverse star anche per consegnare i premi. Per l’edizione 2023, si parla di: Ana De Armas, Ana Gasteyer, Billy Porter, Colman Domingo, Jamie Lee Curtis, Michaela Jaé Rodriguez, Natasha Lyonne, Nicole Byer, Niecy Nash-Betts, Quentin Tarantino e Tracy Morgan.

Cosa sapere

Ryan Murphy avrà il Carol Burnett Award. Eddie Murphy vincerà il Cecil B. DeMille Award. Le serie comiche in gara sono: Abbott Elementary, The Bear, Hacks, Only Murders in the Building e Mercoledì. Per la miglior serie drammatica sono in gara: Better Call Saul, The Crown, House of the Dragon, Ozark e Scissione. Per miniserie e film Tv, le nomination sono per: Black Bird, Dahmer – Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer, The Dropout, Pam & Tommy e The White Lotus. Per miglior regia, sono in gara: James Cameron, Steven Spielberg, Daniel Kwan, Daniel Scheinert, Baz Luhrmann e Elvis Martin McDonagh. Infine, per miglior sceneggiatura saranno in gara questa notte: Tár, Everything Everywhere All at Once, Gli spiriti dell’isola , Women Talking e The Fabelmans.

«La profondità, la diversità e le dimensioni dell’organo di voto ora è di portata storica e comprende elettori provenienti da 62 Paesi» ha spiegato Helen Hoehne, presidente dell’HFPA.