Golden Globe 2022, niente da fare per Sorrentino: Drive my car è il miglior film straniero

L’attesa del pubblico italiano era tutta concentrata su Paolo Sorrentino. I Golden Globe 2022, nella categoria miglior film straniero, tuttavia, hanno segnato il successo di Drive my car di Ryusuke Hamaguchi. Niente da fare dunque per È stata la mano di dio, film autobiografico del regista napoletano. La pellicola nipponica aveva già vinto a Cannes per la miglior sceneggiatura. Svanisce all’ultima curva il sogno per l’opera di Sorrentino, a cui resta la soddisfazione di essere entrata nella cinquina finale, assieme a lavori firmati da registi di assoluto prestigio. Detto di Drive my car, erano presenti anche Madres Paralelas di Pedro Almodovar e Un eroe di Asghar Farhadi.

Da sempre considerati il termometro ideale in vista dei prossimi Oscar, I Golde Globe, assegnati da una giuria composta dai giornalisti iscritti all’Hollywood Foreign Press Association, hanno incoronato Jane Campion miglior regista per The power of the dog, giudicato anche miglior film e vincitore del Leone d’argento a Venezia. Impegnato nella stessa pellicola, Kodi Smit-McPhee trionfa nella categoria attore non protagonista. Tre premi, come per West Side Story, remake dell’opera di Steven Spielberg, che è stata ritenuta miglior musical, mentre Rachel Zegler e Ariana DeBose si sono aggiudicati il riconoscimento rispettivamente per miglior attrice e miglior attrice non protagonista. Le migliori interpretazioni sono di Will Smith e Nicole Kidman, sugli scudi per King Richard, una famiglia vincente (in cui si racconta la storia del padre delle campionesse di tennis Serena e Venus Williams) e Being the Ricardos. Andrew Garfield, protaonista di Tick Tick…Boom è miglior attore nella categoria musical e commedia. Miglior film d’animazione è, invece, Encanto.

Golden Globe 2022, le migliori serie tv

Passando alle serie tv, il migliore lavoro drammatico è Succession, la saga dei terribili Roy, che sugella anche i successi di Jeremy Strong e Sarah Snook. Hacks vince nella categoria serie brillanti. Detto dei vincitori, l’edizione 79 verrà ricordata per non essere stata trasmessa in diretta. L’Nbc che pagava 60 milioni di dollari l’anno per l’esclusiva dell’evento aveva a maggio scorso comunicato, infatti, la volontà di cedere il testimone. Senza un’emittente, è saltato il tradizionale Red Carpet, come gli attori nel ruolo di presentatori per una notte. Gli annunci dei vincitori così sono stati pubblicati sul sito e tramite le pagine social dell’Hfpa.

Congratulations to all of those nominated and all the 79th #GoldenGlobe winners! 👏 For a full list of our winners check out our website https://t.co/YNJdDhHQ7L pic.twitter.com/Wwoc0Rw4o1 — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 10, 2022

Tutti i vincitori dei Golden Globe 2022



Cinema

– Miglior film

The power of the dog di Jane Campion

– Miglior film musical o commedia

West Side Story di Steven Spielberg

– Miglior regista

Jane Campion, The power of dog

– Miglior attore film drammatico

Will Smith, King Richard. Una famiglia vincente

– Miglior attrice film drammatico

Nicole Kidman, Being the Ricardos

– Miglior attore non protagonista

Kodi Smit-McPhee, The Power of the Dog

– Miglior attore in Musical o commedia

Andrew Garfield, Tick, Tick … Boom!

– Miglior attrice in musical o commedia

Rachel Zegler , West Side Story

– Miglior attrice non protagonista

Ariana DeBose, West Side Story

– Miglior sceneggiatura

Kenneth Branagh, Belfast

– Miglior colonna sonora

Dune di Hans Zimmer

– Miglior canzone originale

No Time to Die da No Time to Die

– Miglior film di animazione

Encanto

Miglior film straniero

Drive my car

Televisione

– Miglior serie drammatica

Succession

– Miglior Serie, musical o commedia

Hacks

– Miglior attore in serie drammatica

Jeremy Strong, Succession

– Miglior attrice in serie drammatica

Michaela Jaé Rodriguez, Pose

– Miglior attore non protagonista

O Yeong-su, Squid Game

– Miglior attrice in miniserie o film per la tv

Kate Winslet, Mare of Easttown

– Miglior attrice serie musical o commedia

Jason Sudeikis, Ted Lasso

– Miglior attrice non protagonista

Sarah Snook, Succession

– Miglior miniserie o film per la tv

The Underground Railroad