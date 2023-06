Golden Gala 2023, stasera su Rai3 a Firenze: gli italiani più attesi

Dieci campioni olimpici e oltre 30 ori mondiali. Lo stadio Ridolfi di Firenze si prepara ad accogliere stasera 2 giugno, in diretta alle 20 su Rai3, il top dell’atletica mondiale per il Golden Gala 2023. Si tratterà della terza tappa della Diamond League dopo Doha e Rabat. Cresce l’attesa, soprattutto del pubblico di casa, per i 100 metri maschili, pur ancora orfani della medaglia d’oro Marcell Jacobs. L’italo-americano non ce l’ha fatta e si è dovuto ancora arrendere ai problemi fisici al blocco lombo-sacrale. Confermata però la presenza del nuovo fenomeno americano Fred Kerley e del nostro Samuele Ceccarelli, campione ai 60 metri agli europei indoor. Nei 200 metri ci saranno invece i velocisti Filippo Tortu e Fausto Desalu, mentre nel salto in lungo Larissa Iapichino terrà alto lo stendardo italiano. La visione sarà disponibile in streaming sul sito oppure tramite l’app RaiPlay.

Golden Gala 2023, programma e italiani stasera 2 giugno 2023 su Rai3

Nonostante l’assenza di Marcell Jacobs, i 100 metri piani maschili restano la corsa più attesa dell’evento. Per l’Italia ci sarà come detto Samuele Ceccarelli, che tenterà di spodestare il campione di Rabat Fred Kerley, capace di correre in meno di 10 secondi. In batteria non prima delle ore 21.40 anche il keniota Ferdinand Omanyala oltre al giamaicano Yohan Blake, oro a Rio 2016 nella 4×100. Nei 200 metri, in programma invece intorno alle 20.15, ci saranno gli ori olimpici in staffetta Filippo Tortu e Fausto Desalu. I nostri se la vedranno con il canadese Aaron Brown e l’americano Knighton Erriyon. Fra gli italiani al Golden Gala 2023, riflettori puntati anche su Larissa Iapichino. La figlia di Fiona May cercherà la gloria nel salto in lungo femminile contro la nigeriana Ese Brume e l’americana Tara Davis-Woodhall. Principale avversaria sarò però la tedesca Malaika Mihambo, oro a Tokyo.

Tante, come detto, le medaglie olimpiche e mondiali attese al Golden Gala 2023 di Firenze. Fra gli uomini ci saranno Christian Taylor, due volte campione a cinque cerchi nel salto triplo e i mezzofondisti Selemon Barega e Joshua Chaptegei. Quest’ultimo è recordman e oro olimpico in carica nei 5 mila metri, mentre l’etiope ha trionfato a Tokyo 2021 nei 10 mila metri. In campo femminile ci saranno ben cinque medaglie d’oro olimpiche fra Rio e Tokyo. La keniota Faith Kipyegon correrà i 1500 metri, mentre l’americana Valerie Allman proverà a salire sul primo gradino del podio nel lancio del disco. Star dell’evento anche la greca Aikaterini Stefanidi e la statunitense Katie Moon per il salto con l’asta. La nostra Alice Mangione correrà i 400 metri nella stessa batteria della polacca Natalia Kaczmarek, oro nella staffetta 4×400 mista a Tokyo.

Il programma completo con gli orari di ogni disciplina

18:30 – Lancio del disco Donne

18:45 – Salto Triplo Uomini

19:00 – 100m Donne Master

19:10 – 100m Uomini Master

19:15 – Getto del Peso Uomini

19:20 – 100m Uomini FISDIR

19:35 – Staffetta 12 x 200m giovanile mista finale

19:43 – Salto con l’asta Donne

20:04 – 400m Ostacoli Donne

20:15 – 200m Uomini

20:20 – Salto in Alto Uomini

20:25 – 3000m Siepi Donne

20:42 – Salto in Lungo Donne

20:44 – 100m Donne

20:56 – 110m Ostacoli Uomini

21:06 – 5000m Uomini

21:28 – 400m Donne

21:39 – 100m Uomini

21:49 – 1500m Donne