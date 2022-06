Golden Gala 2022 stasera su Rai3: l’atletica leggera fa tappa a Roma

L’atletica leggera torna a Roma. Stasera 9 giugno, in diretta dalle 20 su Rai3, ci sarà infatti il Golden Gala 2022, tappa capitolina della Diamond League che giunge alla sua 42esima edizione. Dopo la breve parentesi a Firenze del 2021, quando erano in programma gli Europei di calcio, lo Stadio Olimpico torna a ospitare i grandi nomi dell’atletica mondiale. Grande assente sarà Marcell Jacobs, medaglia d’oro olimpica, che ha dovuto rinunciare all’evento per una distrazione muscolare durante il Meeting di Savona. L’obiettivo del velocista italoamericano è infatti tornare in piena forma per i Mondiali di Eugene e gli Europei di Monaco, dove saranno in palio le medaglie più importanti della stagione. Nonostante il suo forfait, ai nastri di partenza ci sarà un cast d’eccellenza. La visione del Golden Gala sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Golden Gala 2022, i protagonisti più attesi di stasera 9 giugno 2022 su Rai3

Grande attesa allo Stadio Olimpico per Massimo Stano, campione olimpico nella marcia di 20 chilometri a Tokyo 2020. Il marciatore pugliese infatti gareggerà stasera nei 3000 metri maschili dopo aver trionfato a Dudince, in Slovacchia, e negli Assoluti italiani di Alberobello. Farà il tifo per lui Antonella Palmisano, anche lei oro olimpico in Giappone ma assente dalle competizioni per un’infiammazione all’anca. Protagonisti della serata saranno poi i corridori. Per quanto riguarda i 100 metri piani, vista l’assenza di Jacobs, il favorito sembra essere Fred Kerley, secondo a Tokyo 2020. «Fra me e Marcell non c’è grande rivalità», ha puntualizzato l’americano in conferenza stampa. «Ci siamo affrontati poche volte». Tante le stelle nei 100 metri femminili, con la presenza della giamaicana Elaine Thompson-Herah e della veterana statunitense Allyson Felix, che dirà addio alle competizioni a fine stagione.

Se gli italiani non potranno fare il tifo per nessun beniamino nei 100 metri, ben diversa è la situazione nei 200. Qui saranno in pista infatti tre artefici della medaglia d’oro olimpica nella staffetta 4×100 in Giappone. Filippo Tortu, Fausto Desalu e Lorenzo Patta tenteranno di portare a casa lo scettro di uomo più veloce di categoria ad alcuni maestri della competizione come l’argento olimpico Kenny Bednarek e il rappresentante di Trinidad e Tobago Jareem Richards. Edoardo Scotti invece cercherà la gloria nei 400 metri contro Kirani James e Isaac Makwala. Come non parlare poi di Gianmarco Tamberi. Gimbo proverà a difendere il titolo dello scorso anno e la medaglia olimpica di fronte al proprio pubblico, ma non avrà come avversario il grande amico Mutaz Barshim. Ad attenderlo sul prato di Roma ci saranno, fra gli altri, l’ucraino Andriy Protsenko e l’argento mondiale indoor, lo svizzero Loic Gasch.

Golden Gala 2022, il programma dell’evento di Roma

Di seguito il programma completo delle competizioni in programma a Roma. Ricordiamo che il Golden Gala andrà in diretta su Rai3 solo a partire dalle ore 20.

18,30 Lancio del disco uomini

19,15 Getto del peso uomini

19,30 3000m Marcia uomini

19,35 Salto con l’asta donne

19,55 Salto in alto uomini

20,03 400m ostacoli donne

20,13 400m uomini

20,21 1500m donne

20,33 200m uomini

20,38 Salto in lungo donne

20,42 800m donne

20,51 3000m siepi uomini

21,08 200m donne

21,15 5000m uomini

21,37 100m ostacoli donne

21,52 100m uomini