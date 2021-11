Pallavolista truffato, su GoFundMe avviata raccolta fondi per aiutare Cazzaniga

La storia del raggiro ai danni di Roberto Cazzaniga, da lui stesso raccontata alle Iene, ha fatto il giro di trasmissioni tv, tg e social network: il pallavolista, che in passato ha vestito anche l’azzurro dell’Italia, ha creduto a lungo di avere avere una relazione con una modella brasiliana malata di cuore, a cui nel corso degli anni ha inviato circa 700 mila euro. Un raggiro tremendo, che ha portato l’atleta a indebitarsi, pur di aiutare la fantomatica fidanzata, rivelatasi un’invenzione di una sua supposta amica, in combutta con una donna che vive in Sardegna (dove effettivamente finivano i soldi). Adesso, almeno, una buona notizia: sulla piattaforma di crowdfunding GoFundMe è stata avviata una raccolta fondi per aiutare Cazzaniga, che sta andando davvero molto bene.

Cazzaniga, c’è chi ha donato 400 euro

La somma è in continuo aumento: a mezzogiorno di sabato 27 novembre la raccolta fondi “Aiutiamo Roby a ricominciare una nuova vita” avviata su GoFundMe sfiora gli 11.500 euro, con oltre 260 donazioni. La campagna è stata lanciata da Danilo Rinaldi, amico ed ex compagno di squadra del pallavolista raggirato: «Nel nostro piccolo, possiamo aiutare Roberto a riprendere la sua vita in mano e poter iniziare finalmente a scrivere il proprio futuro. Il ricavato della raccolta fondi verrà interamente donato al nostro campione», che si era innamorato di una donna che non esisteva, parole sue, «come una pera cotta». Le donazioni per ora oscillano tra i 10 e i 400 euro.

Cazzaniga, 60 mila euro di debiti

Come raccontato al Corriere della Sera, Cazzaniga si è indebitato fortemente per poter soddisfare le continue richieste economiche della sua presunta compagna gravemente malata: la somma si aggira attorno ai 60 mila euro, dunque di strada da fare su GoFundMe ce n’è ancora parecchia. Ma il ritmo è buono e le persone intenzionate ad aiutarlo non mancano. A sostenere Cazzaniga, tante persone colpite dalla sua storia raccontata in televisione, così come tifosi e giocatori (anche delle squadre avversarie). E c’è pure lo speaker delle partite della sua New Mater, Pietro: «Sei sempre stato un temibile e terribile avversario. E te ne ho dette… Mamma mia quante!!! Quest’anno siamo finalmente dalla stessa parte. Lo dico ogni domenica e lo ripeto forte oggi. Forza Virus Cazzaniga. Schiaccia forte».