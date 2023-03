Goffredo Cerza, chi è il fidanzato di Aurora Ramazzotti e papà di suo figlio

Goffredo Cerza è il compagno di Aurora Ramazzotti. Romano di 26 anni e business analyst, per anni ha lavorato a Londra decidendo di ritornare in Italia durante la pandemia, quando si è trasferito a Milano dove attualmente convive con la fidanzata. I due stanno insieme da più di 5 anni, si sono conosciuti grazie ad un’amica in comune e, come spesso ha confidato la figlia della Hunziker, per lei non è stato un colpo di fulmine ma un amore che è cresciuto piano piano. Un sentimento che si è consolidato e che oggi è stato coronato dalla nascita del loro primo figlio Cesare.

Chi è Goffredo Cerza

I genitori di Goffredo lavorano nella sanità romana, la mamma è manager di un poliambulatorio mentre il padre è specialista in Ortopedia e Traumatologia. Lui ha scelto tutt’altro settore, si è laureato in Ingegneria Elettrica alla University of London e ora lavora come marketing manager e business analyst a Milano. Oltre alla carriera nel marketing, ha deciso di trasformare la propria passione per il fitness in un lavoro fondando kingcerzfitness, profilo Instagram, pagina web e app di fitness dove realizza programmi di allenamento personalizzato.

In passato si è anche parlato di una collaborazione con Tomaso Trussardi, imprenditore dell’omonima casa di moda ed ex compagno di Michelle Hunziker, mamma di Aurora. Quel che è certo è che i due, al di là di qualsiasi rapporto professionale, hanno un legame affettivo forte tanto da essere stati immortalati spesso insieme.

La relazione con Aurora

La conoscenza di Aurora è avvenuta nel 2017 nella capitale londinese. Tra i due è nato un amore forte e solido che testimoniano sui social con scatti e dediche dove appaiono sempre felici e innamorati. «Mi hai cambiato la vita continui a farlo, inspiegabilmente, ogni giorno. Con te ho costruito il castello d’amore che sognavo leggendo i libri», ha scritto di recente la giovane a proposito del compagno. I due, che convivono già da diverso tempo, avevano già allargato la famigliola tempo fa adottando la gattina Saba Miao, persiana Tabby. Oggi un ulteriore consolidamento della loro relazione.