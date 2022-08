Godzilla stasera su Italia 1: trama, cast e 5 curiosità

Gareth Edwards dirige Elizabeth Olsen e Bryan Cranston in Godzilla, in onda stasera 21 agosto alle 21,20 su Italia 1. Si tratta di un remake del film del 1998 di Emmerich, a sua volta ispirato all’originale giapponese del 1954. La trama racconta il ritorno del grande iguana mutante per sconfiggere due creature millenarie che si nutrono di radiazioni nucleari. Nel cast anche Aaron Taylor-Johnson, Juliette Binoche e Ken Watanabe. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Godzilla, trama e cast del film stasera 21 agosto 2022 su Italia 1

La trama del film nel 1954, nell’Oceano Pacifico. Durante alcuni test nucleari, i militari americani avvistano una creatura leggendaria risalente alla preistoria. Si tratta di Godzilla, un anfibio di dimensioni colossali che vive nelle profondità delle acque. Incapaci di distruggerlo, gli Usa creano il programma M.O.N.A.R.C.H. con l’obiettivo di monitorarne la posizione e soprattutto tenere il mondo all’oscuro della sua esistenza. Godzilla però non è solo. Nelle Filippine, i dottori Ishiro Serizawa (Ken Watanabe) e Vivienne Graham (Sally Hawkins) individuano due crisalidi contenenti altrettanti mostri che chiamano M.U.T.O. Le radiazioni della vicina base nucleare di Janira fanno schiudere un bozzolo, liberando la creatura alata che vi si celava al suo interno. Nel frattempo, i coniugi Joe (Bryan Cranston) e Sandra Brody (Juliette Binoche) cercano di fuggire dalla zona ma la donna rimane vittima del crollo.

La narrazione fa un salto temporale di 15 anni e vede Ford (Aaron Taylor-Johnson), il figlio di Joe e Sandra, ormai adulto e coraggioso ufficiale dei Navy Seal. L’uomo vive assieme alla moglie Elle (Elizabeth Olsen) ma si ritrova a badare al padre che non accetta il silenzio delle autorità sull’incidente della moglie. Intanto però anche la seconda crisalide si schiude e il mostro si unisce all’altro compagno per seminare distruzione alle Hawaii. Mentre il governo progetta nuove tecniche per abbatterli, Serizawa scopre una terza creatura. È Godzilla, che si dirige speditamente verso le coste americane.

Godzilla, 5 curiosità sul film stasera 21 agosto 2022 su Italia 1

Godzilla, il lungo casting per i giovani protagonisti

Nei panni dei due giovani protagonisti recitano Aaron Taylor-Johnson ed Elizabeth Olsen. Curiosamente, i due hanno recitato per i Marvel Studios nei panni dei fratelli Pietro e Wanda Maximoff. Tuttavia, il casting non è stato così semplice. Per il ruolo di Ford furono contattati, fra gli altri, Joseph Gordon-Levitt e Henry Cavill. Prima di Olsen, il ruolo di Elle fu proposto a Jennifer Lawrence, Margot Robbie ed Emilia Clarke.

Godzilla, la lettera del regista per convincere Binoche

Come riporta anche Imdb, Juliette Binoche non aveva alcuna intenzione di vestire i panni di Sandra Brody. L’attrice non voleva entrare nel cast del film poiché non convinta dal progetto, ma alla fine accettò grazie a una lunga lettera del regista Edwards.

Godzilla, la scena cambiata per L’uomo d’acciaio

Inizialmente Godzilla doveva essere trovato nel cuore di un ghiacciaio siberiano. Nella versione finale del film, però, la scena appare totalmente rimaneggiata. La ragione va cercata nel film L’uomo d’acciaio di Zack Snyder con Henry Cavill. La produzione infatti si rese conto che il film del DC Universe aveva una scena molto simile e pertanto decise di cambiarla di sana pianta.

Godzilla, il direttore della fotografia sbagliò set

Mentre Edwards lavorava a Godzilla, non molto lontano Matt Reeves dava vita al suo Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie. L’incredibile vicinanza fra i due set portò all’errore il direttore della fotografia Seamus McGarvey che finì con tutta la sua strumentazione fra i primati di Reeves. Non riconoscendo nessuno, si rese conto dell’errore e tornò sui suoi passi descrivendo la scena come surreale e onirica.

Godzilla, gli incassi da record e il MonsterVerse

Realizzato con un budget di circa 160 milioni di dollari, il film ne guadagnò 528 al botteghino mondiale segnando un incredibile successo. La grande accoglienza del pubblico convinse la troupe ad inaugurare il MonsterVerse, franchise crossover con King Kong. Al momento la saga conta quattro film: Kong: Skull Island, Godzilla II – King of Monsters e il recente Godzilla vs. Kong.