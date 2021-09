«Meglio fidanzarsi con uno bello o con uno intelligente?». «Non amo i crani, sporcano». Nuotare al mare sta a nuotare in piscina come pomiciare palpando le chiappe sta a pomiciare senza palpare le chiappe. Ad antico fidanzato dotato di piacevole fondoschiena scrissi questo palindromo: “Ore di sedere desidero”. Il tatto deve aver poco tatto. Il tatto ha tutti i sensi in sé. E tutto ha un senso. Sto bene da soda. Soda caustica. «Non so se sono infelice perché non sono libera o se non sono libera perché sono infelice». Fino all’ultimo respiro, Godard. Godard fino all’ultimo respiro. Uh, Belmondo. Brutto mondo senza la tua faccia.