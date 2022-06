Gnonto e gli altri: i volti noti all’esame di maturità

Tra gli oltre 500 mila studenti che oggi hanno iniziato l’esame di maturità con la prova di italiano c’è anche Wilfried Gnonto, 18enne attaccante dello Zurigo che, chiamato da Roberto Mancini a vestire la maglia azzurra, è diventato grazie alla rete segnata alla Germania (nella sconfitta per 5-2 in Nations League del 14 giugno) il più giovane marcatore della storia della Nazionale.

Maturità 2022, esami per gli azzurri Gnonto e Scalvini

Nato il 5 novembre 2003 a Verbania da genitori della Costa d’Avorio, Wilfried cresciuto a Baveno e da due anni vive a Zurigo. Dopo aver frequentato il liceo classico per tre anni, è successivamente passato al liceo scientifico sportivo “Marco Pantani” di Busto Arsizio. Impegnato in Svizzera, Gnonto ha preparato gli esami da privatista. Intercettato fuori dal liceo prima della prova scritta di italiano, il calciatore ha detto di aver «studiato molto», ritagliandosi «momenti durante i ritiri anche se è stato difficile». Il giovane calciatore è apparso rilassato, forse perché non è oggi il giorno della prova più temuta: «Spero vada bene, anche se temo matematica. Per una una partita forse sono più calmo, perché é ciò che mi piace di più e mi riesce meglio». In un’intervista al Corriere della Sera, il papà ha aveva raccontato: «Gli ho portato i libri allo stadio, perché non pensava che Mancini dopo gli allenamenti iniziali lo tenesse in ritiro: deve fare la maturità italiana al liceo scientifico e l’esame di tedesco in Svizzera. È sempre stato molto studioso, ma ha lasciato il liceo classico perché non riusciva a far combaciare lo studio con gli allenamenti». Considerata l’età, oltre a Gnonto sono diversi i calciatori professionisti chiamati a sostenere nel 2022 l’esame di maturità. C’è anche un’altra promessa del calcio nostrano, che ha già vestito la maglia della Nazionale maggiore azzurra: si tratta di Giorgio Scalvini, difensore dell’Atalanta, che ha esordito nella partita in cui Gnonto ha messo a segno il primo gol. Esame di maturità anche per Fabio Miretti, classe 2003 che nel finale di stagione ha trovato minutaggio nella Juventus.

Maturità 2022, le influencer che si diplomano quest’anno

La maggior parte dei volti noti della maturità 2022 fa però parte dell’esercito delle influencer, attive su Instagram e TikTok. Solo per fare alcuni nomi, terminano quest’anno gli studi superiori, infatti, Marta Losito (4,5 milioni di follower su TikTok e 2,3 milioni su Instagram), Aurora Baruto (3,6 milioni di follower su TikTok e 1,1 milioni su Instagram), Alice De Bortoli (2,2 milioni di follower su Instagram, 3 milioni su TikTok), Elisa Maino (2,9 milioni di follower su Instagram), Mariasole Pollio (1,5 milioni di follower su TikTok e altrettanti su Instagram).

Maturità 2022, Blanco e Sangiovanni hanno abbandonato gli studi

Detto delle star dei social, ce ne sono due della musica italiana che invece hanno detto “no grazie” alla maturità: si tratta di Blanco e Sangiovanni. Entrambi classe 2003, hanno infatti scelto di rinunciato alla scuola per concentrarsi sulla carriera musicale.