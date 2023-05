Gmail, arriva la spunta blu: è gratis e identifica le mail sicure

Anche Google sta introducendo una spunta blu in Gmail. Sarà gratuita per tutti gli utenti e servirà per rendere tutto più sicuro: l’obiettivo sarà infatti quello di aiutarci a capire se siamo di fronte ad una mail genuina o falsa.

Come funziona la spunta blu su Gmail

Si tratta della tecnologia BIMI (Brand Indicators for Message Identification, una delle ultime implementazioni di Gmail che sta testando dal 2021. La funzionalità richiede ai mittenti di utilizzare un’autenticazione forte, verificare il logo del proprio brand e che questo sia visualizzato come avatar nelle e-mail. Da parte del ricevente, se si prova a passare il mouse sopra il segno di spunta blu, si vedrà comparire un pop-up che dice: «Il mittente di questa email ha dimostrato di essere il proprietario del dominio XXXXXX e del logo nell’immagine del profilo».

Da oggi in poi, quando riceveremo un’e-mail da un’azienda che ha verificato la sua identità, comparirà quindi un segno di spunta blu accanto al suo nome. La prima a godere della spunta blu è stata Google, ma si stanno rapidamente aggiungendo grandi aziende come Ebay, Amazon e altre. Questa nuova funzione sarà importante per aiutare gli utenti a identificare meglio i contenuti spam e differenziarli da quelli veri. Per tutti gli utenti, la funzione sarà attiva entro la fine di questa settimana.

Le nuove funzioni di AI in arrivo su Gmail e Documenti

Google Cloud e Google Workspace saranno i prossimi prodotti Google ad offrire nuove funzionalità di scrittura alimentate dall’AI in Documenti e Gmail. Basterà solamente digitare l’argomento di cui si desidera scrivere e verrà generata automaticamente una bozza di documento da cui partire. Con l’app Presentazioni, si avrà così un brainstorming iniziale che potrà essere completato anche con immagini, audio e video generati automaticamente. Sarà inoltre possibile, partendo dalla bozza, elaborare o abbreviare il messaggio o modificare il tono per renderlo più scherzoso, più professionale o scegliere l’opzione «Mi sento fortunato» per sperimentare nuovi modi di scrittura.