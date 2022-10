Chi è Gloria Saccani Jotti di Forza Italia, in pole per il ministero dell’Università

Il nome nuovo spuntato nell’elenco del totoministri che ormai si assottiglia sempre di più è il suo: Gloria Saccani Jotti di Forza Italia, in pole per un posto per il ministero dell’Università e della ricerca scientifica. Ma chi è costei? Un’anatomopatologa che insegna nella facoltà di Medicina dell’università di Parma e ha un curriculum bello zeppo: ha fatto parte del Consiglio superiore di sanità, della Commissione oncologica nazionale, oltre che della Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, della segreteria tecnica della programmazione della Ricerca al Miur, del Comitato tecnico scientifico per la valutazione dei progetti di internazionalizzazione del sistema universitario sempre al Miur e della Commissione nazionale per la formazione continua. È stata anche nel consiglio di amministrazione dell’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) dal 2009 al 2013 e in quello del Cnr.

Eletta a Forlì-Cesena: «Io paracadutata? No, rappresento gli italiani»

Nata a Reggio Emilia, ha 65 anni e pare essere molto stimata da Marta Fascina, la pseudo sposa di Silvio Berlusconi. Si candidò già alle elezioni politiche del 2008 nelle liste del Popolo della libertà nella circoscrizione Lombardia, non riuscendo a essere eletta. È poi entrata alla Camera con Forza Italia nel 2018, rieletta nel 2022 nel collegio uninominale Emilia-Romagna di Forlì-Cesena per il centrodestra (sempre in quota FI) con il 40,37 per cento dei voti (pari a 82.285 preferenze), più di Massimo Bulbi del centrosinistra (34,47 per cento) e Paolo Pasini del Movimento 5 stelle (9,26 per cento). Quando qualcuno le chiese come mai fu candidata proprio in quel collegio, dove non si era mai vista, rispose: «Io paracadutata? No, rappresento gli italiani».

Fin dalla sua prima elezione nel 2018 fa parte della commissione Cultura

Del resto lei vive da sempre in Lombardia, a Milano. «Non ero mai stata a Cesena, che è una città molto bella, accogliente e a misura d’uomo, con attrattive artistiche. Tornerò presto qui e nel territorio». Fin dalla sua prima elezione nel 2018 fa parte della commissione Cultura e il suo impegno è sempre stato rivolto al mondo dell’università e della ricerca. Saccani Jotti per esempio ha proposto, durante la scorsa legislatura, di reintrodurre il ministero della Ricerca o in alternativa attribuire a un sottosegretario la delega sul settore, per rafforzare anche il ruolo nell’Unione europea. Saccani è anche apparsa diverse volte a margine dei Tg5 notte. La si vede in alcuni interventi in cui dà consigli e opinioni su materie di salute in generale.