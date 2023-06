Globi D’Oro 2023, rese note le nomination con le terne dei candidati

Si svolgeranno il prossimo 5 luglio a Roma, nella suggestiva cornice di Villa Massimo, i Globi D’Oro 2023, i riconoscimenti ai film ed alle serie tv assegnati dalla stampa estera residente in Italia.

Globi d’oro 2023: candidature e nomination

Di seguito le candidature e le nomination rese note dai direttori artistici Claudio Lavanga e Alina Trabattoni. Come ogni anno, per ogni categoria sono nominati i tre titoli o i tre artisti più votati.

Per il Miglior Film la terna vede le pellicole Rapito di Marco Bellocchio, MIA di Ivano De Matteo e La Stranezza di Roberto Andò. Stessi film per la Miglior Regia.

Il premio Migliore Opera Prima vede in lizza Stranizza d’amuri di Giuseppe Fiorello, La Primavera della mia vita di Zavvo Nicolosi e Romantiche di Pilar Fogliati.

Nella categoria Miglior Commedia si contendono il Globo d’Oro La Primavera della mia vita di Zavvo Nicolosi, Romantiche di Pilar Fogliati e Mixed by Erry Sydney Sibilia.

Per la Miglior Serie TV vi sono Esterno Notte di Marco Bellocchio, Lidia Poët di Matteo Rovere e Letizia Lamartire e Mare Fuori di Carmine Elia, Milena Cocozza e Ivan Silvestrini.

Per il premio Miglior Attrice, le nomination sono: Elodie interprete di Ti mangio il cuore, Angela Finocchiaro di Educazione fisica e Pilar Fogliati di Romantiche.

Per la categoria Miglior Attore, invece, troviamo Edoardo Leo in MIA, Pierfrancesco Favino ne L’ultima notte di Amore e Alessandro Borghi in Le otto montagne.

A queste candidature si aggiungono le nomination per la categoria Giovane Promessa, dove vediamo: Saul Nanni per Brado, Greta Gasparri per MIA e Samuele Segreto e Gabriele Pizzurro per Stranizza d’amuri.

Per la Miglior Colonna Sonora si contendono il premio Colapesce Dimartino per il film La primavera della mia vita, Giovanni Caccamo e Leonardo Milani per Stranizza d’amuri e Santi Pulvirenti per L’ultima notte di Amore.

La Miglior Fotografia vede il lizza Michele D’Attanasio per L’ombra di Caravaggio, Michele D’Attanasio per Ti mangio il cuore e Francesco Di Giacomo per Rapito.

La Miglior Sceneggiatura se la contendono Ivano De Matteo e Valentina Ferlan per MIA, Andrea Di Stefano per L’ultima notte di Amore e Andrea Cedrola, Giuseppe Fiorello e Carlo Salsa per Stranizza d’amuri.

Le nomination per il Miglior Documentario riguardano Gianni Agnelli in arte l’Avvocato di Emanuele Imbucci, Luigi Proietti detto Gigi di Edoardo Leo e Il delitto di Ponticelli – l’ombra del dubbio di Christian Letruria.

Infine, il premio per il Miglior Corto andrà ad uno tra Grazie Michele di Rosario Errico, La verità di Miranda Angeli e La storia di Franco Zeffirelli di Matteo Mascotto.